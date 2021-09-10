Водночас недавні заміри громадської думки, що їх реалізували провідні соціологічні центри, продемонстрували значний когнітивний дисонанс, що свідчить про вельми тривожні симптоми в державі й суспільстві.

До теми Дали грошей і зобов'язань: після візиту у США Зеленський захоче робити реформи

Так, у серпні цього року Центр Разумкова провів соціологічне опитування, яке засвідчило: більшість респондентів негативно ставляться до провідних органів державної влади. Так, чиновникам різних рівнів (міністерств і відомств, місцевої влади) не довіряє аж 76 % опитаних, Верховній Раді – 75 %, уряду та політичним партіям – відповідно по 72 % респондентів (згідно з опитуванням "Демократичних ініціатив", три чверті громадян не має жодної довіри до партій). При цьому левова частка українців не довіряє судовій системі (74 %), Вищому антикорупційному суду (68 %), Верховному та Конституційному Суду (по 63 %). Єдиний позитив в контексті цього "декласування" більшості держорганів народом полягає в тому, що базові показники недовіри майже не змінилися в порівнянні з минулим роком.

Згідно з результатами ще одного соцопитування (КМІС), яке відбулося на початку серпня цього року, 70 % українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Топ-проблемами, що їх назвали громадяни, є війна на Донбасі, корупція, безробіття і комунальні тарифи.

Влада зажерлася

Спробуємо відповісти на запитання, чому українці сьогодні готові показати, якщо не червону картку провідним публічним органам, то вже точно жовту.

Державні структури і громадяни ніби існують в паралельних світах – за 30 років української Незалежності цей статус-кво не зазнав практично жодних змін. Перефразовуючи класика, українські чиновники аж надто далекі від народу. Це в Німеччині канцлер може жити у скромному помешканні, що в багатоквартирному будинку. Для більшості українських топчиновників, міністрів, суддів такі "простонародні" умови сприймаються не інакше, як приниження.

Конча-Заспа, чи Козин, різнокаліберні "міні-межигір'я" по всій Україні, елітні житлові комплекси, "хатинки" у кількасот квадратів, високі мури, загороджені від "плебсу" приватні пляжі в місцях загального водокористування (до речі, заборонені Водним і Земельним кодексами України) – все це справді гідне наших державних мужів, котрі декларують скромні чиновницькі зарплати. І як українці можуть довіряти, скажімо, Верховній Раді, коли дізнаються про нардепа, який до парламентської каденції торгував книжками, а через два з гаком роки його мама купує лакшері-нерухомість і авто за 14 мільйонів гривень? Та чи наслідком цього голлівудського багатства є сильна економіка і гідний добробут більшості громадян?

Це в Великій Британії Борис Джонсон, нинішній прем'єр-міністр, будучи у свій час мером, їздив на роботу на велосипеді. У нас столичний голова сідає на двоколісного, чи на байк – хіба, щоб позувати перед телекамерами.

Президент України їздить на велосипеді тільки віртуально, в відомому серіалі – лишень для того, щоб виборці повірили у його виняткову демократичність й близькість до народу. В реальному ж житті – це а-ля брежнєвські кортежі з мерседесів із затемненими вікнами, коли машини посполитих завмирають у чеканні.

Та пишні транспортування вітчизняних небожителів – це, скоріше, потворна "символіка" держави, в якій наріжні публічні посади і бюджетні потоки роздаються родичам і друзям (а система "Ліфт" – лише для окозамилювання мас), в якій дружнім олігархічним структурам "даруються" найбагатші ресурси, пільги і преференції, а малому й середньому бізнесу – терор податкової.

До теми Не корупція, – експосол в США назвав найбільшу проблему України

Пригадую знайомого голландця, котрий кілька років тому приїздив до України в відрядження. Він щиро дивувався засиллю елітних авто на київських дорогах: мовляв, як таке можливо, адже ви живете в бідній країні? У Нідерландах ж усе – в рази скромніше?

При цьому Німеччина, Великобританія, Нідерданди – одні з найбільш заможних і економічно-розвинених країн світу. Україна – чи не найбідніша держава в Європі, яка перебуває на дні всіх світових рейтингів і з якої хоче виїхати на роботу за кордон більше половини молодих людей (недавнє опитування "Рейтингу"). Ось ці контрасти, ефекти кривого дзеркала (коли, наприклад, під час святкування 30-річчя Незалежності України "пересічних" людей не пустили на фінансований з публічних коштів концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі) і є джерелом тотальної недовіри українців до публічних органів.

Держава, яку побудували на радянському базисі вітчизняні чиновники – це зовсім не та країна, яку хочуть бачити громадяни. Це, на жаль, – бюрократична бутафорія, яка здебільшого запозичила з усіх систем і формацій чи не найгірші елементи.

Реформи удавані

Українці, передовсім, не довіряють владі із-за бурхливої імітації процесів топ-чиновниками – замість реальних справ. Наприклад, влада рясно пишається тим, що в нашій державі побудовано розгалужену антикорупційну інфраструктуру, яка нібито не має аналогів у світі. При цьому реальний ефект від цього антикорупційного "колосу" – на рівні статистичної похибки. Чиновники і нардепи декларують багатомільйонні статки, "виграні" в лотерею, переведені у біткоїни, вкладені у коштовні годинники, церкви, зоопарки тощо. Та максимальна санкція за незаконне збагачення державних діячів – це відкрита кримінальна справа, яка затягується на роки, а відтак правоохоронці її або кладуть до шухляди, або тихо закривають.

Жодного топ-корупціонера у нас не запроторено до в'язниці – по його заслугах. НАБУ пишномовно звітує про покараних корупціонерів – та чи не всі вони належать до дрібних посадовців місцевого розливу. Кримінальні процеси над ймовірними злочинцями-чиновниками перетворюються на багаторічну імітацію, де обвинувачення по суті потопає в хащах штучних процесуальних формальностей.

До теми У Порошенка волосся стає дибки: справа Чауса відкривала скриньку Пандори української корупції

Чого лише варта вистава з притягненням до кримінальної відповідальності, нібито за корупційні діяння, одіозного голови не менш одіозного Окружного суду Києва, що з легкої руки ЗМІ охрестили "Полюванням на Вовка". До речі, судячи з усього, полюванням безплідним (медійний резонанс щодо "його честі" поступово витруївся в повітря), як і більшість схожих справ.

На практиці, розпіарена топ-можновладцями антикорупційна інфраструктура виявилася нічим іншим, як бутафорією. І ця бутафорія, до речі, фінансується коштом платників податків. То звідки ж візьметься довіра українців до влади, яка переважно займається окозамилюванням?!

Суди в Україні – "мертві" для більшості українців, ця гілка влади практично не обстоює верховенства права й справедливості. Численні спроби змінити судову систему з боку різних владних каденцій не принесли практично жодного позитивного результату. Наприклад, зміни до Конституції і законодавства про судоустрій у 2016 році тодішня влада гучно піарила й позиціонувала як масштабну реформу, яка нібито мала привести до очищення судової системи. Та насправді все це виявилося черговим фейком: змінився лише фасад (тобто, назви судів), а практичного всі недоброчесні судді зберегли свої крісла.

Тож, здебільшого громадяни бояться звертатися з позовами до українських судів, адже розуміють: система є прогнилою зсередини. Елементарні судові справи, розгляд яких в розвинутих країнах триває щонайбільше 1 – 2 місяці, в Україні може розтягнутися на кілька місяців, а нерідко і років. А в багатьох випадках, для задоволення позову потрібні великі гроші, адже вітчизняні судді здебільшого керуються не справедливістю і законом, а власною неправомірною вигодою.

Але ж усі успішні економічні реформи в різних країнах (Сінгапур, Південна Корея, Словаччина, Грузія тощо) розпочиналися з жорсткої реформи судової системи, без чого неможливо побудувати сильну економіку.

Водночас чи будуть довіряти українці тим же таки політичним партіям, які фінансуються здебільшого олігархами (причому, непрозоро, з тіньових коштів), а не виборцями (як, зокрема, в США)? Яке може бути ставлення суспільства до уряду, міністерств, місцевої влади, які роками лише обіцяють реалізацію найважливіших для більшості громадян проєктів? Як-то, розпочати масштабну модернізацію аварійного й застарілого житла, реконструкцію Бортницької станції аерації, побудувати нарешті перший в Україні сміттєпереробний завод, реконструювати аварійні мости й ветхі житлово-комунальні мережі тощо? Проте, далі недолугого піару справи не рухаються.

Що робити

Власне, перелік "реперних точок" недовіри українців до держорганів можна продовжувати і далі. Та чи здатна все ж таки чинна влада вийти з цього порочного кола? Як на мене, це – можливо, якщо: