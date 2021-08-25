Розслідування гучної справи Миколи Чауса завершилося. Ця справа стала однією з найперших, де НАБУ задокументувала перевертня в мантії при отриманні хабаря.

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При цьому детективи навіть не підозрювали, що викривши чергового суддю-зрадника, на прізвище Чаус, вони відкриють справжню скриньку Пандори, де зберігаються всі атрибути української корупції – куплене правосуддя, рейдерство, "кидалово" інвесторів та високопосадова "криша".

Отже, на початку серпня 2021 року, коли половина країни перебувала у відпустках, НАБУ офіційно оголосила, що спільно з САП вони завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду Києва Чауса.

Мало хто вже пам'ятає, але Чаус перед тим, як зникнути з України, в середині 2016 року, вимагав та одержав неправомірну вигоду, а простою мовою хабар. Hа суму в 150 тисяч доларів.

І от через 5 років, 6 серпня 2021 року, адвокатам Чауса відкрили матеріали провадження для ознайомлення – це робиться перед скеруванням до суду. Дії Чауса кваліфікували за статтею 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням".

Чауса знайшли у лікарні "Феофанія"

Сам Чаус, якого шукали 5 років та зрештою знайшли в лікарні "Феофанія", викликався для допиту в НАБУ на 5 та 6 серпня, але той від дачі показань відмовився. НАБУ вперше розсекретило відеофіксацію цього злочину з нагоди завершення розслідування.

На відео видно, як суддя Чаус підбурює до хабаря людину, яка співпрацює з НАБУ під прикриттям. Чути на відео, як Чаус питає, скільки можуть заплатити за рішення, яке він винесе.



Одіозного екссуддю затримали у лікарні / Фото НАБУ

Правоохоронці зафільмували розмову заявниці злочину із Чаусом, де вони обговорюють винесення рішення на користь жінки в обмін на хабар. Суддя просить співрозмовницю не говорити вголос суму і взагалі те, що вона пропонує гроші, а написати це на листку.

Однак, як виявилося, відмазати не так просто – Чаус скаржиться, що хтось, очевидно, голова суду, вдвічі підняла розцінки. Сума хабаря виросла зі 100 до 150 тисяч доларів. Далі на розмові видно, як посередник домовляється з Чаусом про те, як передавати гроші – чи принести йому всю суму в конверті.

Загальна сума хабаря – 150 тисяч доларів

В цьому епізоді також чітко чути, що лунає загальна сума хабаря – 150 тисяч доларів. В іншому видно, як Чаус домовляється про те, що гроші будуть заплачені в обмін на рішення суду, яке в розмові фігурує як "бумажка".

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Викрили суддю Чауса ще 9 серпня далекого 2016 року. Тоді парламент був на канікулах, а за тодішнім законом, судді мали особливий імунітет і затримувати їх можна було лише за згодою Верховної Ради. Депутати дали її із запізненням.

Чаус, скориставшись суддівським імунітетом, залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук. Після цього Чаус матеріалізувався у Молдові, де його в лютому 2017 затримали.

Втім, з огляду на те, що тодішній режим у Кишиневі був лояльний до Порошенка, то відпустили і дозволили на 5 років розтягнути епопею з його екстрадицією.

За матеріалами НАБУ, саме найближче оточення п'ятого президента допомагало Чаусу втекти. Цією спецоперацією безпосередньо керував начальник Служби безпеки президента Порошенка Юрій Фьодоров, найближча до глави держави особа.

За словами депутата-втікача Олександра Онищенка, саме через Фьодорова передавалися сумки з готівкою для підкупу депутатів для забезпечення потрібних Порошенку рішень. Фьодоров, як куратор спецоперації з евакуації Чауса, залучив до неї свого заступника в охороні президента, а також таємних агентів Головного управління розвідки Міноборони.

Як Чаусу вдалось втекти

Для вивезення Чауса в Молдову з Кишинева прилетів приватний літак з двома пасажирами-громадянами цієї країни, і один з них передав свій паспорт Чаусу через співробітників охорони Порошенка і ГУР МО, щоб суддя-лиходій за цим документом, оминаючи прикордонників, влетів до Кишинева.

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Зрозуміло, що такого роду спецоперації неможливі без верховного благословення. Тому Чаус перетворився на страшний сон для Порошенка, адже викриття його ролі в переховуванні судді-злочинця могло стати тієї самою голкою, в якій смерть Кощеєва.

Адже, на відміну від справи Семочка, де Порошенко призначив його заступника в службу зовнішньої розвідки, справа Чауса набагато більш токсична для нього.

Мовиться про допомогу втечі хабарника, який до цього виконував багато делікатних доручень попередньої влади, які передавалися через "смотрящего" за судами в часи Порошенка, колишнього нардепа Олександра Грановського, що виконував функцію комунікатора.

Коли Чаус зник з Молдови і 3 місяці перебував у невстановленому місці, у Порошенка спричинилася справжня паніка – цій темі присвячувалися години ефіру на його головному пропагандистському рупорі – каналі "Прямий".

Медіа Порошенка приховували правду

Його медіа-найманці розповідали про нечуване погіршення у відносинах між Україною та Молдовою, хоча насправді жодних доказів цьому немає. А сам Порошенка не має жодного морального права обурюватися тим, що Чауса повернули до України.

Я не знаю, чи були причетні до цього українські спецслужби, зокрема, ГУР МО. Але якщо справді були, то, по-перше, вони спокутали свій гріх, повернувши до України суддю-хабарника, якого раніше на замовлення попереднього президента самі ж вивозили в Молдову переховуватися від правосуддя в Україні.

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По-друге, жодних законів України при цьому спецслужби не порушували, принаймні, нам про це невідомо і жодних підозр за це нікому не висунуто. Якщо ж вони порушували закони Молдови, то треба розуміти, що робота спецслужб часом відбувається на межі, і ключовим для агентів є забезпечення національних інтересів своєї країни – саме так роблять спецслужби по всьому світу.



Порошенко причетний до справи Чауса / Фото Укрінформу

По-третє, саме при Порошенку так само без суду і слідства, в обхід всіх процедур екстрадиції, був виданий Молдові їхніх бізнесмен В'ячеслав Платон. Він стверджував, що ініціатором його затримання в 2017 році в Києві через кілька годин після оголошення в міжнародний розшук і доставки в Кишинів на приватному літаку був молдовський олігарх і партнер Порошенка Володимир Плахотнюк.

Зрештою, до речі, суд в Кишиневі виправдав банкіра В'ячеслава Платона у справі про розкрадання мільярда євро з банківської системи країни, за якою його викрали з України та доставили до Молдови при сприянні Порошенка і на замовлення Плахотнюка.

Згодом у Генпрокуратурі Молдови заявили, що головною фігурою в справі про розкрадання був олігарх Володимир Плахотнюк. Ну а тепер щодо того, що Чауса все одно мали видати до України за рішенням Верховного суду Молдови, напередодні винесення якого він зник.

США не може отримати Фірташа в Австрії

Молдова – одна з найбідніших та найкорумпованіших країн Європи. І далеко на факт, що Україна отримала би суддю-перевертня. Тому що набагато потужніша країна – США, уже 7 років не може отримати від набагато менш корумпованої країни Австрії, українського олігарха Дмитра Фірташа.

Ще 2 роки тому Верховний суд Австрії підтвердив законність ухваленого в лютому 2017 року рішення Вищого земельного суду Відня про екстрадицію Фірташа до США. Тоді верховний суддя послідовно відхилив численні скарги на це рішення.



Фірташ переховується від правосуддя в Австрії / Фото ЕРА

Адвокати Фірташа допускали, що Австрія може видати українського бізнесмена протягом 7 – 10 днів після рішення Верховного суду. Вже 2 роки тому здавалося, що "справа в шляпі" – остаточне рішення про екстрадицію Фірташа до США, має прийняти федеральний міністр юстиції Австрії.

Однак час минає, а Фірташ досі в Австрії. Так само було би і з Чаусом, і заради його невидачі в Україну не шкодували би грошей. Або його просто могли би вбити в Молдові, щоб назавжди заховати у воду кінці гучної історії його втечі з України за допомогою президента Порошенка. Тепер же, коли Чаус в Україні, рано чи пізно правда стане відомою.

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