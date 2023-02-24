Можливі провокації російських окупантів: хронологія 366 дня війни

Рівно рік тому, уранці 24 лютого 2022 року, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак наша держава дає потужний опір загарбникам і продовжує боротьбу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронтах, загальну ситуацію в країні в роковини вторгнення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:49 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога. 06:32 Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Юрій Ігнат заявив, що сьогодні, 24 лютого, ворог може готувати "сюрпризи" у вигляді ракетних атак. Тому потрібно бути обережними. Однак він зауважив, що не потрібно сидіти у паніці та чекати ударів. Окупанти теж бачать, що Україна очікувала та готувалася. Тому ворог може влаштувати атаку в інший день.Кремль готує провокації під "фальшивим прапором", щоб втягнути у війну Білорусь і Молдову.Україна може отримати черговий пакет військової допомоги від США. Його загальна сума може складати 2 мільярди доларів. А озвучать про нього у роковини повномасштабного вторгнення.Британське Міноборони створило секретну оперативну групу. Вона зосередилася на тому, щоб Україна отримувала боєприпаси радянського зразка. Причому робити це було складніше з кожним місяцем повномасштабного вторгнення.Росія може отримувати від Китаю дрони-камікадзе. За наявною інформацією, компанія Bingo дала згоду на виготовлення та тестування 100 прототипів безпілотників ZT-180. Їх планують передати російському міноборони до квітня 2023 року. Зауважимо, що такі дрони, за словами військових експертів, здатні нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.Володимир Зеленський звернувся до українців у традиційному зверненні. В ньому він розповів про проведення розширеної Ставки та перебіг подій на фронті. Також у зверненні Зеленський пройшовся по ситуації в Херсоні. Він зауважив, що окупанти пошкодили магістральний трубопровід. З його допомогою опалення отримували близько 600 будинків у місті або понад 40 тисяч мешканців.