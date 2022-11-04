США поставить Україні 45 танків, дрони Phoenix Ghost і систему ППО Hawk
4 листопада 2022 , 17:50Читать новость на русском
Джерело:U.S. Department of Defense
Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російськими окупантами. Пентагон 4 листопада оголосив про допомогу Україні на 400 мільйонів доларів.
Про новий пакет допомоги розповіла Сабріна Сінг – заступниця речника Петагону. За лічені години до повідомлення Олексій Резніков анонсував гарні новини зі США.
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Що увійшло в новий пакет допомоги
- ППО Hawk (установки минулого покоління, які у час Холодної війни були головним зенітний комплексом США та країн НАТО у часи Холодної війни).
- 250 БТР М1117;
- 40 бронекатерів;
- 1100 безпілотників Phoenix Ghost.
Повідомляють, що танки, які передадуть Україні, – чеські. Їхню модернізацію спонсоруватимуть США та Нідерланди.
Чим відомі Phoenix Ghost, які отримає Україна
Phoenix Ghost можуть перебувати у повітрі до 6 годин та здатні злітати вертикально. Безпілотники призначені для того, щоб знищувати цілі (бойова частина дозволяє ліквідовувати середньоброньовані цілі).