США поставить Україні 45 танків, дрони Phoenix Ghost і систему ППО Hawk

Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російськими окупантами. Пентагон 4 листопада оголосив про допомогу Україні на 400 мільйонів доларів.

Про новий пакет допомоги розповіла Сабріна Сінг – заступниця речника Петагону. За лічені години до повідомлення Олексій Резніков анонсував гарні новини зі США.

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Що увійшло в новий пакет допомоги

ППО Hawk (установки минулого покоління, які у час Холодної війни були головним зенітний комплексом США та країн НАТО у часи Холодної війни).

250 БТР М1117;

40 бронекатерів;

1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Повідомляють, що танки, які передадуть Україні, – чеські. Їхню модернізацію спонсоруватимуть США та Нідерланди.

Чим відомі Phoenix Ghost, які отримає Україна

Phoenix Ghost можуть перебувати у повітрі до 6 годин та здатні злітати вертикально. Безпілотники призначені для того, щоб знищувати цілі (бойова частина дозволяє ліквідовувати середньоброньовані цілі).