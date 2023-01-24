Кабмін погодив звільнення 5 голів ОВА й затвердив важливе призначення

24 січня 2023, 12:58
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Джерело:

Олег Немчінов

Кабмін звільнив 5 голів ОВА. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 24 січня. Цього дня в Україні відбулася низка кадрових змін.

Окрім того, Кабмін ухвалив важливі рішення щодо заступників міністрів. Деталі розкрив Олег Немчінов.

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Станом на 24 січня Кабмін погодив звільнення:

  • Валентина Резніченка з посади очільника Дніпропетровської ОВА;
  • Олександра Старуха – очільника Запорізької ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київської ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумської ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонської ОВА.
Важливо! Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що 4 голів ОВА звільнили через їхній зв'язок з Кирилом Тимошенком. Тим часом Олексій Кулеба йде на підвищення й отримає посаду в Офісі Президента. 

Інші кадрові рішення Кабміну

Кабмін 24 січня також звільнив з посад заступників міністрів:

  • Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;
  • Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Окрім того, Кабмін призначив Олексія Соболєва заступником міністра економіки. 

Тимошенко звільнився з Офісу Президента

Кирило Тимошенко 24 січня опублікував у мережі фото своєї заяви про звільнення з посади заступника глави Офісу Президента. Він подякував Володимиру Зеленському за довіру та "можливість робити добрі справи кожного дня та кожної хвилини".

Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було,
– додав він.

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало