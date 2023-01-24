Кабмін погодив звільнення 5 голів ОВА й затвердив важливе призначення

Кабмін звільнив 5 голів ОВА. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 24 січня. Цього дня в Україні відбулася низка кадрових змін.

Окрім того, Кабмін ухвалив важливі рішення щодо заступників міністрів. Деталі розкрив Олег Немчінов.

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Станом на 24 січня Кабмін погодив звільнення:

Валентина Резніченка з посади очільника Дніпропетровської ОВА;

Олександра Старуха – очільника Запорізької ОВА;

Олексія Кулебу – Київської ОВА;

Дмитра Живицького – Сумської ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонської ОВА.

Інші кадрові рішення Кабміну

Нардеп Ярослав Железняк зауважив , що 4 голів ОВА звільнили через їхній зв'язок з Кирилом Тимошенком. Тим часом Олексій Кулеба йде на підвищення й отримає посаду в Офісі Президента.

Кабмін 24 січня також звільнив з посад заступників міністрів:

Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;

Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;

В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Окрім того, Кабмін призначив Олексія Соболєва заступником міністра економіки.

Тимошенко звільнився з Офісу Президента

Кирило Тимошенко 24 січня опублікував у мережі фото своєї заяви про звільнення з посади заступника глави Офісу Президента. Він подякував Володимиру Зеленському за довіру та "можливість робити добрі справи кожного дня та кожної хвилини".

Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було,

– додав він.