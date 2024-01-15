Збиття літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем: у Путіна нічого не чули про інцидент

Українські військові 14 січня збили над Азовським морем російські літаки А-50 та Іл-22. Зрештою на "літакопад" вже встигли відреагувати у Кремлі.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що буцімто не має жодної інформації стосовно збиття А-50 та Іл-22 українською армією. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми У пошуках "Москви" й підводний Patriot: найкращі меми про збиття літака А-50

У Кремлі не чули про збиття А-50 та Іл-22

Російські пропагандисти 15 січня спіймали прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова і вирішили спитати в нього, чи знає він щось про "літакопад" з А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Він зазначив, що нічого не знає про збиття військових літаків.

Ні, інформації немає. Потім все-таки це тема, яка стосується ходу спеціальної воєнної операції,

– сказав прихвостень Кремля.

Крім того, він також послав російських пропагандистів уточнювати інформацію щодо пошкодження чи падіння військових літаків в міністерстві оборони Росії. Таким чином він переклав відповідальність за коментарі на російське військове керівництво.

Україна знищила А-50 і підбила Іл-22