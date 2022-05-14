6 пострілів з міномета: Росія ввечері обстріляла Сумщину

Російські вбивці 14 травня атакували Сумщину. Вони обстріляли Великописарівську громаду.

Про це о 21:12 повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він опублікував фото уламку російської зброї.

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"Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Приблизно 6 пострілів з міномета. Людських жертв немає", – написав Живицький.

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Приблизно 21:24 на Сумщині оголосили повітряну тривогу. Через це важливо сховатися в укриттях і не виходити з них до повідомлень про відбій.

Рашисти ввечері 13 травня некерованими авіаційними ракетами обстріляли околиці одного з сіл Шосткинського району. Там зафіксували 5 вибухів. На щастя, людських жертв немає.

Раніше, о 00:15, росіяни завдали 2 ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно.