Триває політична гра: які серйозні дискусії в США можливі щодо допомоги Україні

У Конгресі США тривають дебати щодо спільного пакета, який містить 61 мільярд доларів для України. Найімовірніше, його таки ухвалять, але вже наступного року.

Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, що ситуація вже зайшла в позицію "або так, або ні". І шальки терезів натепер більше схиляються в бік "ухвалять", тому що внутрішньополітична кон'юнктура до цього підштовхує.

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"Просто якою ціною і коли саме – тут можуть бути серйозні дискусії. На мою думку, з огляду на динаміку процесу наприкінці січня – на початку лютого можемо розраховувати на ухвалення цих грошей", – припустив Саакян.

Чи посиплеться доти Україна

Уже неодноразово говорили про те, що дискусійним питанням між республіканцями й демократами щодо ухвалення пакета залишається саме. Це суто внутрішньополітичне питання США, і Україна випадково стала залежною від нього.

Оскільки 61 мільярд доларів – це не гроші прямої підтримки тут і тепер, Київ здатен протриматись до його ухвалення.

Це можливість планувати "вдовгу" і убезпечитись від внутрішньополітичної кон'юнктури в США на період виборчої кампанії принаймні на базовому рівні,

– пояснив Саакян.

Так, близько 18 мільярдів доларів – це фінансова підтримка України, яку США планували виділити наступного року.

Більшість військової частини – це "довгі" гроші, тобто компенсація для американських виробників і нові замовлення на другу половину 2024 року й на початку 2025-го.

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