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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

6 дешевих смартфонів, що підтримують 4G

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Смартфони, що підтримують 4G
Смартфони, що підтримують 4G / Фото з відкритих джерел

30 березня два українських оператори Vodafone та lifecell заявили про запуск мережі 4G в Україні. Журналісти підібрали 6 смартфонів, які підтримують новий стандарт мобільного інтернету, які можна придбати до 3 тисяч гривень.

Підбірку підготувало видання Tehnot.com.

Так, в Україні будуть використовувати LTE-діапазон 1800 і 2600 МГц.

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30 березня Vodafone та lifecell запустили 4G саме в діапазоні 2600 МГц, які бюджетні телефони будуть працювати з новою мережею – про це нижче.

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi 4A

Це найпотужніший бюджетний смартфон, а коштує 2799 гривень. Він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 425, має 2 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 16 ГБ. У Xiaomi Redmi 4A 5-дюймовий екран з роздільною здатністю 1280х720 пікселів. Місткість акумулятора становить 3120 мАг.

Neffos X1 Lite

Neffos X1 Lite

Neffos X1 Lite

Ціна смартфона від TP-Link коливається біля 3 тисяч гривень. Він містить процесор MediaTek МТ6750 з 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ постійної. Екран смартфона має діагональ 5 дюймів і роздільну здатність 1280х720 пікселів. Акумулятор в Neffos X1 Lite місткістю 2550 мАг.

Nokia 2

Meizu M5c

Nokia 2

Смартфон коштує 2999 гривень. За ці гроші покупець отримує процесор Qualcomm Snapdragon 212, один ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 8 ГБ. Смартфон має вбудований акумулятор на 4100 мАг, який здатний живити компоненти і 5-дюймовий екран (1280х720 пікселів) кілька днів без підзарядки.

Meizu M5c

Meizu M5c

Meizu M5c

В Українці цей смартфон коштує 2700 гривень. Пристрій оснащений процесором MediaTek MT6737, містить 2 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 16 ГБ. Екран – 5 дюймів. Місткість акумулятора – 3000 мАг.

Samsung Galaxy J3 2016

Samsung Galaxy J3 2016

Samsung Galaxy J3 2016

Цей смартфон Samsung коштує від 2999 гривень. Він має процесор Spreadtrum SC8830, 1,5 ГБ оперативної пам'яті, і накопичувач на 8 ГБ. Також Samsung Galaxy J3 2016 має знімний акумулятор на 2600 мАг.

Neffos Y5s

Neffos Y5s

Neffos Y5s

Ще один смартфон від компанії TP-Link за 2699 гривень. Він онащений процесором Qualcomm Snapdragon 212, має 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ сховища даних, а також екран на 5 дюймів з роздільною здатністю 1280×720 пікселів.

Теги: Техно Інтернет 4G
Джерело: 24 Канал
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