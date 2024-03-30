Під прицілом Росії знову енергоінфраструктура: скільки "Шахедів" збили

Вночі 30 березня окупанти знову атакували Україну ракетами та "Шахедами". Загалом окупанти випустили 15 дронів-камікадзе.

На Півдні під прицілом агресора вкотре була енергетична інфраструктура. Скільки "Шахедів" збили цієї ночі, повідомили в Повітряних силах, передає 24 Канал.

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Де і скільки "Шахедів" збили, чи є руйнування та постраждалі

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині 4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей,

– зазначив Микола Олещук.

Агресор продовжив дроновий терор Півдня та Південного Сходу.

Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура,

– наголосили в Силах оборони.

ППО працювала понад 3 години. "Шахеди" маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби протиповітряної оборони.

В операційній зоні Сил оборони Півдня наші захисники результативно відпрацювали по 7 дронах. Зокрема, 4 збили в небі на Дніпропетровщині, 2 – в Одеській області та 1 – на Херсонщині.

Влучань не допущено, однак, в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано,

– зазначили в Силах оборони Півдня.

Зверніть увагу! Напередодні, вдень 29 березня, окупанти атакували Одесу 2 керованими авіаційними ракетами. Їх збила ППО.

На жаль, не минулося без постраждалих. Так, уже відомо про 4. Зокрема, постраждали 3 дітей – 15, 12 і 10 років. Трьох травмованих госпіталізували, одна дитина лікується амбулаторно.