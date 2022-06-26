7-річна дівчинка мирно спала вдома, – Кулеба закликав G7 відповісти Росії на обстріл Києва
Джерело:Дмитро Кулеба
Російські військові атакували Київ, зруйнувавши дім, в якому перебувала 7-річна дівчинка. Україна закликає країни G7 відповісти Росії на обстріл Києва.
Кулеба просить G7 надати Україні важке озброєння
Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до лідерів G7, які 26 червня зібралися на саміт у Німеччині. Український міністр закликав посилити санкції проти Росії після цинічного удару по Києву.
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Кулеба зазначив, що від російських атак страждають багато українців по всій Україні. Серед них і 7-річна дівчинка, у дім якої 26 червня влучила російська ракета.
Глава МЗС України просить лідерів "Групи семи" у відповідь на російські удари надати Україні важке озброєння.
7-річна українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під бомбардуваннями. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії,
– написав Кулеба.
Росія завдала ракетного удару по Києву
- Збройні сили Росії атакували Київ зранку 26 червня, завдавши удару по Шевченківському району. Одна з ворожих ракет влучила у нову багатоповерхівку.
- Відомо, що внаслідок обстрілу постраждало четверо людей, трьох з яких – дістали з-під завалів. З-під завалів будинку у Києві дістали й 7-річну дівчинку, про яку написав Кулеба. Дитину направили до медичного центру Охматдит. Радник глави МВС Антона Геращенка інформував, що життю дитини нічого не загрожує.
- Водночас під завалами бетонною плитою затиснуло 36-річну матір дівчинки. Окрім того, на місці вибухів у Києві шукають чоловіка, який може бути живим.
- Росія завдала ударів по столиці України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з Каспійського моря. Одна з ворожих ракет влучила у дитячий садок, а решту – збили підрозділи ППО.
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