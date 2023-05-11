Втеча 72 бригади з-під Бахмута: у РНБО лаконічно звернулися до все ще живих окупантів
Напередодні стало відомо, що нашим захисникам з-під Бахмута вдалося прогнати бійців 72 бригади. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.
Під час телемарафону він наголосив на тому, що російські загарбники не втекли. 24 Канал, цитуючи секретаря РНБО Олексія Данілова зазначає, що вдалося цього досягти завдяки нашим військовим.
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72 бригада втікала під тиском ЗСУ
По-перше, я їм усім кажу: "Чим швидше ви заберетеся, тим (з більшою ймовірністю – 24 Канал) ви збережете своє життя". Те, що стосується слів "відступали", майте на увазі, що для того, щоб вони відступали, з нашого боку мають бути дуже і дуже потужні дії,
– наголосив Данілов.
Він зауважив, що подібне спостерігалося і на Харківському, і на Херсонському напрямках, звідки 72 бригада теж втікала під тиском ЗСУ.
Водночас секретар РНБО підкреслив, що це не спонтанне рішення ворога. Російські військові втікали, рятуючи свої життя, під тиском наших захисників, які виконують свої завдання, затверджені на Ставці.
Що відомо про втечу 72 бригади
- Ще 9 травня Пригожин продовжив істерити. Він скаржився на ситуацію у Бахмуті, який його бійці 9 місяців не можуть захопити. Його обурив той факт, що з одного з флангів втік підрозділ 72 бригади. За словами "кухаря Путіна", це оголило фронт завширшки майже 2 кілометри та глибиною 500 метрів.
- Невдовзі у ЗСУ підтвердили слова ватажка ПВК "Вагнера". Наші військові додали, що внаслідок втечі 72 бригади ворог зазнав втрати ще 500 своїх солдатів.
- Андрій Білецький невдовзі поділився деталями. За його словами, повністю знищити вдалося 6 та 8 роти. А ще наші захисники ліквідували бригадну розвідку та перетворили на брухт значну кількість техніки.
- Зауважимо, що втекти від ЗСУ вдалося не всім. Андрій Білецький опублікував також ролик з п'ятьма полоненими бійцями. Вони зазначали, що ніхто до них погано не ставиться.
- В Інституті з вивчення війни зазначили, що 72 бригада – символ багатьох місцевих проблем з формуванням сил. І з ними на постійній основі стикаються військові Росії.