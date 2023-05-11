Втеча 72 бригади з-під Бахмута: у РНБО лаконічно звернулися до все ще живих окупантів

Напередодні стало відомо, що нашим захисникам з-під Бахмута вдалося прогнати бійців 72 бригади. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час телемарафону він наголосив на тому, що російські загарбники не втекли. 24 Канал, цитуючи секретаря РНБО Олексія Данілова зазначає, що вдалося цього досягти завдяки нашим військовим.

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72 бригада втікала під тиском ЗСУ

По-перше, я їм усім кажу: "Чим швидше ви заберетеся, тим (з більшою ймовірністю – 24 Канал) ви збережете своє життя". Те, що стосується слів "відступали", майте на увазі, що для того, щоб вони відступали, з нашого боку мають бути дуже і дуже потужні дії,

– наголосив Данілов.

Він зауважив, що подібне спостерігалося і на Харківському, і на Херсонському напрямках, звідки 72 бригада теж втікала під тиском ЗСУ.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що це не спонтанне рішення ворога. Російські військові втікали, рятуючи свої життя, під тиском наших захисників, які виконують свої завдання, затверджені на Ставці.

Що відомо про втечу 72 бригади