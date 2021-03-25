78-річний Байден балотуватиметься у президенти вдруге

Джозеф Байден заявив, що готовий повторно балотуватися у президенти. Наступні вибори у США відбудуться у 2024 році, коли Байдену вже буде 82 роки.
Джерело:24 канал
Про це Байден заявив під час своєї першої офіційної пресконференції на посту президента США. Один з журналістів прямо запитав Байдена, чи має він такі плани.
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Байден балотуватиметься вдруге
На питання Джо Байден, якому наразі 78 років, заявив, що планує взяти участь у нових виборах.
Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це,
– заявив американський президент.
Однак він зазначив: сподівається, що кандидаткою на виборах у 2024 році буде віце-президентка Камала Гарріс.
Водночас Байден висловив сумнів, що його наступним суперником буде Дональд Трамп.
Перша пресконференція Байдена: дивіться відео
Байден став президентом: головне
- Джозеф Байден 20 січня у Вашингтоні склав присягу та офіційно став президентом.
- Присягу також склала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою на цій посаді.
- Дональд Трамп завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії.
- 25 березня відбулася перша офіційна пресконференція Байдена.
- До того він давав вже декілька інтерв'ю медіа. Одна з його тез про те, що "Путін – вбивця" стала резонансною.