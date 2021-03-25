78-річний Байден балотуватиметься у президенти вдруге

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Джозеф Байден заявив, що готовий повторно балотуватися у президенти. Наступні вибори у США відбудуться у 2024 році, коли Байдену вже буде 82 роки.

Джерело:

24 канал

Про це Байден заявив під час своєї першої офіційної пресконференції на посту президента США. Один з журналістів прямо запитав Байдена, чи має він такі плани.

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Байден балотуватиметься вдруге

На питання Джо Байден, якому наразі 78 років, заявив, що планує взяти участь у нових виборах.

Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це,
– заявив американський президент.

Однак він зазначив: сподівається, що кандидаткою на виборах у 2024 році буде віце-президентка Камала Гарріс.

Водночас Байден висловив сумнів, що його наступним суперником буде Дональд Трамп.

Перша пресконференція Байдена: дивіться відео

Байден став президентом: головне

  • Джозеф Байден 20 січня у Вашингтоні склав присягу та офіційно став президентом.
  • Присягу також склала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою на цій посаді.
  • Дональд Трамп завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії.
  • 25 березня відбулася перша офіційна пресконференція Байдена.
  • До того він давав вже декілька інтерв'ю медіа. Одна з його тез про те, що "Путін – вбивця" стала резонансною.