На 90% на вокзалі у Краматорську перебували жінки та діти

На вокзалі у Краматорську, куди росіяни запустили ракети з комплексу "Точка-У", в більшості були жінки з дітьми та люди похилого віку. Уже відомо про те, що внаслідок обстрілу загинули діти.

Загинуло двоє дітей

Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що під час обстрілу на залізничному вокзалі на 90% були жінки та діти. Він повідомив, що відомо про загибель двох дітей.

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Станом на зараз серед цих загиблих двоє дітей. На 90% ті люди, які були на вокзалі, це жінки, діти та люди похилого віку,

– сказав Гончаренко.

Триває близько 40 операцій

Міський голова повідомив, що внаслідок удару близько ста людей поранені. Деяким постраждалим повідривало руки та ноги.

Наразі, як розповів Гончаренко, у лікарнях Краматорську одночасно тривають близько 40 операцій.

"Серед поранених зі ста людей є такі, що залишилися без руки чи ноги. Їм надається допомога. Зараз одночасно відбуваються близько 40 операцій", – резюмував мер.

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