A Way Out вже у продажі: вимоги, огляд і трейлер нової гри

A Way Out: вимоги, огляд та трейлер нової гри / overclockers.ua

Сьогодні, 23 березня, стартував продаж A Way Out – нової гри Brothers: A Tale of Two Sons Юсефа Фареса. Раніше розробники випустили релізний трейлер, в якому можна побачити нові кадри ігрового процесу, зокрема невдалу спробу вистрибнути з літака.