A Way Out вже у продажі: вимоги, огляд і трейлер нової гри

Сьогодні, 23 березня, стартував продаж A Way Out – нової гри Brothers: A Tale of Two Sons Юсефа Фареса. Раніше розробники випустили релізний трейлер, в якому можна побачити нові кадри ігрового процесу, зокрема невдалу спробу вистрибнути з літака.

Гру можна придбати на PS4, Xbox One і РС.

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Як відомо A Way Out – це сюжетна гра. Вона розповідає історію двох незнайомих в'язнів, Вінсента і Лео, які мріють знову опинитися на волі. У кожного з них свої мотиви, але для того, щоб вибратися на свободу, їм доведеться навчитися довіряти один одному і діяти спільно.

До речі, A Way Out неможливо пройти в поодинці, вона передбачає кооперацію геймерів. Розробник гри Юсеф Фарес пояснив, що найкраще проходити гру на одному екрані, коли кілька геймерів перебувають поряд перед одним екраном. Щоправда, проект підтримує і кооператив онлайн.

При цьому існують і мінімальні вимоги для налаштування гри:

Операційна система: Windows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-розрядні системи); Процесор: Intel Core i3-2100T (2,5 ГГц) або AMD FX 6100; Оперативна пам'ять: 8 ГБ; Відеокарта: GeForce GTX 650 Ti (2 ГБ) або Radeon HD 7750 (2 ГБ); Версія DirectX: 11; Вільне місце на жорсткому диску: 25 ГБ.

Трейлер гри A Way Out