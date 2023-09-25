Танки Abrams уже в Україні та захист Одеси: Зеленський розповів деталі важливої наради

Володимир Зеленський подякував партнерам. Саме вони уможливили реалізацію історичного рішення надати Україні танки Abrams.

Володимир Зеленський провів нараду 25 вересня. На ній міністр оборони Рустем Умєров прозвітував про зброю від західних союзників.

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Що відомо на цю мить

Хороші новини від міністра Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади,

– написав президент України.

За словами Володимира Зеленського, наша держава шукає нові контракти та розширює географію постачання нам зброї. Доповіли щодо воєнної ситуації головком, Служба зовнішньої розвідки, ГУР МО та СБУ.

"Більше танків, більше дронів, більше ППО, більше далекобійної зброї, більше санкцій. Чим більший тиск на Росію, тим швидше ми переможемо на полі бою", – так прокоментував надання зброї Андрій Єрмак.

Як будуть захищати Одесу і готуватися до зими

На нараді розглянули й інші питання.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зачитав свою доповідь, обговорили ліквідацію наслідків обстрілів Одеси та інших населених пунктів, допомогу постраждалим.

Прикриття Одещини – пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО,

– сказав Зеленський.

Торкнулися і питання підготовки до зими, яка невпинно насувається. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і "Пунктів незламності".

Володимир Зеленський запевнив: готують рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким.

Що відомо про надання Україні танків Abrams

Про те, що наша держава отримає "Абрамси", сказав Джо Байден у п'ятницю 22 вересня. Це мало статися "згідно з графіком", танки обіцяли наступного тижня. А вийшло, що їх надали чи не достроково, уже в понеділок. Хоча так, суто технічно понеділок і є наступним тижнем.