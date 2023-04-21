США надсилають в Німеччину Abrams для навчання понад 200 українських військових

Сполучені Штати Америки відправлять в Німеччину танки Abrams. Навчання на них розпочнеться вже через декілька тижнів після цього.

Танки мають прибути на німецький полігон Графенвер наприкінці травня 2023 року. Через декілька тижнів після цього українські військові розпочнуть навчання, які триватимуть орієнтовно 10 тижнів.

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Що відомо про навчання українців на танках Abrams

Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові та можуть виконувати бойові завдання. Ці машини переоснащуються під потреби України,

– заявило видання.

Додали також, що навчання відбуватимуться на танках не з-поміж тих, які США передадуть Україні. Натомість у США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, щоб відправити для ЗСУ.

Видання зазначило, що це рішення ухвалили 21 квітня під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Офіційні особи також запевнили, що орієнтовно 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку. Деякі навчатимуться керувати танками, інші бійці будуть ремонтувати та обслуговувати їх.

Передача Abrams Україні: коротко