В Абу-Дабі прогримів вибух і спалахнула пожежа на нафтових танкерах і в аеропорту: є жертви

У місті Абу-Дабі, що є столицею Об'єднаних Арабських Еміратів, прогримів вибух. Його могла спровокувати ймовірна атака безпілотних апаратів.

Вибух прогримів 17 січня. Відомо, що постраждали три нафтові танкери та аеропорт.

Читайте також На Прикарпатті підірвали авто: чоловік залишився без руки

У Абу-Дабі прогриміли вибухи, внаслідок яких загинули люди

Поліція Абу-Дабі ідентифікувала загиблих як двох громадян Індії та одного пакистанця. Водночас інформації про особи постраждалих поки немає. За даними поліції, вони отримали легкі або середньої тяжкості поранення,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що ймовірна атака безпілотних апаратів могла спровокувати вибух, який вразив три нафтові танкери в Абу-Дабі, і ще одну пожежу на території міжнародного аеропорту міста.

Відповідальність за цей напад взяли на себе єменські повстанці-хусити. Проте поліція ще не називала ймовірних підозрюваних у атаці. Наразі відомо, що правоохоронці почали розслідування. Попередньо відомо, що:

виявили кілька безпілотних апаратів, які впали в двох районах і могли стати причиною вибуху та пожежі;

поліція заявила, що інцидент не завдав значних збитків, але не надала подробиць.

Коротко про останні вибухи в Україні та світі

Чути постріли і вибухи: протести у Казахстані набрали нових обертів – дивіться відео