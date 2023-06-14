Уже проглядаються ознаки паніки: що ЗСУ дасть знищення "правої руки" Кадирова Делімханова

В Україні був поранений поплічник самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов. Російські блогери змінюють риторику. Можна помітити, що росіяни панікують.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова Українського центру безпеку та співпраці Сергій Кузан. За його словами, також є непорозуміння між російськими воєнкорами.

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Успіх ЗСУ

Кузан зазначив, що знищення "правої руки" Кадирова Делімханова – це великий успіх ЗСУ. Це свідчить, що українські захисники мають високоточну зброю, а наша розвідка найкраща.

Після знищення високопоставленого кадирівця серед російських блогерів уже проглядаються ознаки паніки. Вони розуміють, що в Україні безпечного місця для них нема. Риторика змінюється, перестає бути такою войовничо-самовпевненою. Між самими ж воєнкорами також є непорозуміння, проглядається ця невпевненість,

– сказав він.

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Дезертирство кадирівців

Голова Українського центру безпеку та співпраці звернув увагу, що підрозділ Кадирова "Ахмат" підписав контракт із міноборони Росії. Згодом терористичне угрупування заявило, що покидає Мар'їнський напрямок.

"Що означає для підрозділу знятись з ділянки фронту та перейти на іншу? Це самовільне залишення позицій, фактично дезертирство. По ідеї міноборони і військове командування мали б відреагувати. Можливо, реакція буде абсолютно різною: роззброєння, віддати під трибунал тощо", – вважає Кузан.

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