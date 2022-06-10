В "адміністраціях" бойовиків на Донбасі будуть чистки, почалось протистояння, – правозахисник

В окупаційних адміністраціях на Донеччині та Луганщині тривають конфлікти всередині. Стало відомо, що там будуть певні "чистки".

Про це 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. За його словами, серед загарбників зараз почалось справжнє протистояння.

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Серед бойовиків був саботаж, – Лисянський

Як повідомив правозахисник, на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей місцеві чиновники почали ображатися на російських окупантів, а саме тому почалось протистояння всередині незаконних збройних формувань.

Мовиться про протистояння "приїжджих" та місцевих сепаратистів Донбасу, які підтримували від'єднання від України. Вони їх називають "ворягами", саботують їхні процеси. Там не все так гладко, тому у квазіреспубліках і змінили уряд.

Там був саботаж. Саме тому вони змінили. Зараз ще далі будуть чистки в "адміністраціях",

– наголосив Лисянський.

Він додав, що подібний хаос відбувається, тому що є чітка команда з Росії провести референдум на Луганщині та Донеччині, а також налагодити оперативну видачу російських паспортів.

Павло Лисянський Правозахисник Потім створити повноцінні кадрові апарати на цих утвореннях і забезпечити фінансові проводки для того, щоб ішли гроші з Росії. До речі, там російський банк "Промсвязь" уже анонсував діяльність на цій території. Саме під це і діють. Ми просто побачили вершину айсберга.

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Лисянський зазначив, що на регіональному рівні на Донбас приїжджають дуже багато людей. Мовиться навіть про те, що в окупованому Луганську чи Донецьку нереально орендувати квартиру.

"Більш-менш пристойні квартири подобово на місяці розкуплені. Це індикатор того, що в містах дуже багато людей, які приїхали. Є завдання і куратори. Тепер можемо спостерігати, чи виконають вони ті всі зобов'язання", – підсумував правозахисник.

Ситуація на окупованій Донеччині та Луганщині: останні новини

У МВС повідомили, що Кремль призначив нового так званого "смотрящого" за Донбасом і територіями, які були нещодавно окуповані. Ним став Сергій Кирієнко.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що нині Кирієнко лиш працює "на посилках" у Путіна, їздить окупованим Донбасом та готує "паради" в Маріуполі, спілкується з "гауляйтерами".

Наразі повна окупація Донецької та Луганської областей – одна із головних цілей, яку російські окупанти хочуть досягнути у війні проти України. Загарбники намагаються щосили це виконати, продовжуючи криваві бої на Донбасі, зокрема мріючи захопити український Сєвєродонецьк.

У Держдумі Росії заявили, що після закінчення так званої "спецоперації" росіяни можуть ввести на тимчасово окуповані території "миротворців" з ОДКБ, куди входять такі країни, як Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Також однією з останніх разючих новин стало те, що окупаційна адміністрація на Донбасі засудила іноземців, що воювали за Україну, до смертної кари. Мовиться про 2 громадян Великої Британії, а також громадянина Марокко.

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