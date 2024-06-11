Санкції діють: що сталось із кораблем "Адмірал Левченко" в Баренцевому морі

В Росії в Баренцевому морі 10 червня спалахнув великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Росіяни впродовж тривалого часу намагалися ліквідувати займання.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що цей корабель не має загрози для України. Проте проблеми з "Адміралом Левченко" виникли саме через нашу країну.

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Не розв'язали проблему

Речник ВМС ЗСУ пояснив, що цей корабель не міг потрапити в Чорне море через дію конвенції Монтре. Для цього корабля закриті турецькі протоки – Босфор та Дарданели.

Конвенція Монтре Конвенція була підписана у липні 1936 року. Вона відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Відповідно до Конвенції, за торговими суднами всіх країн зберігається свобода проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Однак режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав.

Однак показовим є кейс, що став причиною цієї проблеми на російському кораблі. Це відсутність технічної підтримки з боку країни-виробника цих двигунів – України. Вже 10 років вони експлуатуються без відповідного належного обслуговування,

– зазначив Плетенчук.

Двигуни для російських кораблів, за його словами, будували в Україні – в Миколаєві, і коли у 2014 році були запроваджені санкції проти Росії, припинилось обслуговування та продаж.

Росіяни навіть були змушені дві одиниці новопобудованих кораблів продати Індії, тому що не могли їх укомплектувати українськими газотурбінними двигунами. Одна з таких установок якраз розташована на цьому кораблі,

– підкреслив він.

Проблеми на "Адміралі Левченко" сталися внаслідок неліцензійного обслуговування, а також того, Росія за 10 років не зуміла налагодити ці технологічні процеси. Попри те, що росіяни 5 років тому навіть відкрили відповідний завод та хизувалися тим, що нібито "розв'язали" цю проблему.

"Проте виходить, що не розв'язали. Тому це цікавий кейс в контексті дії санкцій, які "тільки на благо", – наголосив Дмитро Плетенчук.

Більше про втрати російського флоту

Ще одне російський корабель було ліквідовано в акваторії озера Панське біля північно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Морські дрони-камікадзе MAGURA V5 потопили російський буксир проєкту 498 "Сатурн". Цей корабель мав забезпечувати панування Чорноморського флоту в Чорному морі.

Раніше, 30 травня було уражено у Криму два російські катери КС-701 "Тунєц" та ще два судна такого ж типу. Росіяни використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу Криму.

Загалом станом на березень 2024 року Сили оборони знищили впродовж 19 місяців війни 21 російський корабель та катер.

"Адмірал Левченко" – доволі потужна одиниця, багатофункціональний корабель. Його екіпаж може складатися, за різними джерелами, з від 220 до 400 людей. На бортах "Адмірала Левченко" можна помітити по чотири ракетні установки. Проте, як зауважив Плетенчук, це ще не все його ракетне озброєння. Він також має торпеди. Крім того, у нього на борту штатно мають бути дві одиниці гелікоптерів.