Україна перемагає, – начальник штабу оборони Великої Британії
Джерело:BBC
Україна продовжує давати ворогу гідну відсіч на полі бою та обов'язково переможе у війні, яку розв'язала Росія. Начальник штабу оборони Британії зазначив, що ми вже перемагаємо.
Начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін у своєму інтерв'ю заявив, що Україна перемагає у війні, а Росія – програє. За його словами, Україна успішно повертає собі тимчасово окуповані території.
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Метою Росії було взяти Україну під контроль
Тоні Радакін зазначив, що Україна вже повернула собі контроль над 50% захоплених Росією земель.
Україна перемагає, тому що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль. Цього не сталося і ніколи не станеться, і тому Україна перемагає,
– заявив адмірал.
Він також наголосив, що світова спільнота чинить на Росію економічний та дипломатичний тиск. Тепер держава-агресорка платить відчутну ціну за те, що "порушила правила".
Росія лишилась майже без партнерів
Начальник штабу оборони Великобританії додав, що намагання Владіміра Путіна укласти Альянс з Північною Кореєю свідчить про те, що російський диктатор перебуває у "стані відчаю".
За його словами, це показує те, що у Росії залишилось дуже мало партнерів. Цей альянс є "відображенням катастрофічної помилки, яку зробила Росія, коли почала повномасштабне вторгнення в Україну".
Крім цього, це також відображає внутрішню ситуації в Росії.
"Ви повинні дивитися на той факт, що російська економіка перебуває під тиском, санкції мають великий вплив. У неї немає низки міжнародних партнерів. Вона втратила півмільйона людей, які втекли з країни. Є ще принаймні мільйон тих, хто хоче покинути країну", – підкреслив адмірал.
Україна – Велика Британія: як повномасштабна війна зміцнила відносини двох держав
- Після виходу із зернової угоди Росія оголосила, що відкликає свої гарантії безпеки для судноплавства в Чорному морі. З того часу українські цивільні судна перебувають під повітряним захистом союзників. Поки країна-агресорка намагається залякувати цивільні кораблі у Чорному морі, змушуючи світ "благати" її повернутися до зернової ініціативи, Британія гарантує безпеку вантажним суднам, які перевозять зерно з України.
- Напруга у Чорному морі залишається високою. Між українськими військовими й окупантами загострилися бої біля нафтових і газових платформ. Про це повідомила розвідка Великої Британії. Зауважимо, що йдеться про газові й нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка".
- Міністерство з питань вирівнювання, житла та громад Великої Британії оголосив про значну фінансову допомогу в розмірі 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей щедрий пакет спрямований на надання підтримки українським біженцям у знаменну подію – День Незалежності України.