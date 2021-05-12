Адвокат Медведчука назвав обшуки в політика незаконними

Адвокат Віктора Медведчука вважає обшуки, які провела Служба безпеки України в будинку політика та кількох офісах, незаконними. Богдан Коваль також зауважив, що правоохоронці 11 травня нічого не вилучили.

Про це адвокат депутата від "Опозиційної платформи – За життя" розповів 12 травня. Після того, як Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора.

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Адвокат Медведчука вважає незаконними обшуки СБУ

Богдан Коваль, який захищає інтереси проросійського політика Віктора Медведчука, наголосив на незаконності обшуків СБУ. За його словами, їх підписала не генеральна прокурорка, а її перший заступник. І це суперечить вимозі кримінально-процесуального кодексу України.

Нічого не вилучили. Метою обшуку було не знайти щось, а вручити підозру,

– зазначив він.

Адвокат також повідомив, що підозру нардепу пред'явлено за двома статтями:

стаття 111 "Державна зрада";

стаття 438 "Порушення законів та звичаїв війни".

Що цьому передувало