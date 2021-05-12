Адвокат Медведчука назвав обшуки в політика незаконними

Адвокат Віктора Медведчука вважає обшуки, які провела Служба безпеки України в будинку політика та кількох офісах, незаконними. Богдан Коваль також зауважив, що правоохоронці 11 травня нічого не вилучили.
Джерело:"Громадське"
Про це адвокат депутата від "Опозиційної платформи – За життя" розповів 12 травня. Після того, як Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора.
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Адвокат Медведчука вважає незаконними обшуки СБУ
Богдан Коваль, який захищає інтереси проросійського політика Віктора Медведчука, наголосив на незаконності обшуків СБУ. За його словами, їх підписала не генеральна прокурорка, а її перший заступник. І це суперечить вимозі кримінально-процесуального кодексу України.
Нічого не вилучили. Метою обшуку було не знайти щось, а вручити підозру,
– зазначив він.
Адвокат також повідомив, що підозру нардепу пред'явлено за двома статтями:
- стаття 111 "Державна зрада";
- стаття 438 "Порушення законів та звичаїв війни".
Що цьому передувало
- 11 травня Служба безпеки України прийшла з обшуками в будинок Віктора Медведчука й офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір".
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова також 11 травня підписала підозру депутатам Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку. Згодом вона уточнила, що підозру політикам оголосили за 3 епізодами.
- Генпрокурорка повідомила, що Медведчук фактично передав окупантам українське родовище "Глибока" в окупованому Криму та вів розмови з керівництвом Росії. Крім цього, за даними СБУ, він передавав Тарасу Козак секретну інформацію, яка стосувалася прихованого підрозділу ЗСУ.
- 12 травня Віктор Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора. Проросійський політик заявив, що ознайомився з підозрою, але йому її не вручили.