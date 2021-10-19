Адвокат: Саакашвілі потребуватиме госпіталізації вже через 3 – 4 дні
19 жовтня 2021 , 18:28Читать новость на русском
Джерело:"Sputnik Грузия"
У жовтні Міхаіл Саакашвілі повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу ж затримали та запроторили до в'язниці в місті Руставі.
Тоді ж третій грузинський президент оголосив голодування. З того часу, за словами його адвоката, стан здоров'я ексглави держави суттєво погіршився.
Читайте також Стан ще більш погіршився, – Саакашвілі погодився на медичну допомогу
Потребуватиме госпіталізації за 3 – 4 дні
Саакашвілі, який голодує у в'язниці, знадобиться госпіталізація за 3 – 4 дні,
– вважає правозахисник.
Водночас він зазначив, що політик "морально стійкий та оптимістичний".
"Наразі колишнього президента обстежує консиліум лікарів. Після їхнього візиту й вирішиться питання про його госпіталізацію", – додав адвокат.Зверніть увагу! Глава Мінкультури Грузії Тея Цулукіані заявила, що опозиції вигідно поширювати чутки про ймовірну смерть Саакашвілі за ґратами. Водночас, з її слів, немає жодних ризиків того, що він помре.
Повернення Саакашвілі в Грузію
- Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.
- Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.
- Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.