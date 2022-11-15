Чому окупанти забрали з аеропорту в Чаплинці свою авіацію: пояснення Повітряних Сил ЗСУ

Після втечі з правобережної Херсонщини окупанти екстрено передислокували свою авіацію з аеродрому "Чаплинка" вглиб окупованих територій. Росіяни завбачно відвели свої сили, побоюючись ударів ЗСУ.

Малоймовірно, що такі рішення докорінно вплинуть на ситуацію на фронті. Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил зазначив, що для авіації не є великою проблемою те, що місце базування перенесли трохи глибше в тил.

"Чи це Чаплинка, чи це Джанкой, чи Мелітополь – це не проблема для авіації. Так і для нашої авіації особливо нічого не змінилось в плані відстані. Якщо мова йде про вертольоти – то буде менший підлітний час", – пояснив військовий.

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За його словами, навіть якщо лінія фронту "посунулася" на 50 кілометрів – для авіації "це взагалі не відстань".

Мова йде про базування. Перевели тому, що Чаплинка під вогневим контролем ЗСУ. Один артилерійський удар може знищити кілька одиниць авіаційної техніки, тому окупанти передислокували її в інше місце. Авіація швидко все робить і переміщається,

– додав Ігнат.

Він вказав, що аеродром "Чаплинка" окупанти використовували для підтримки своїх наземних військ на Херсонському напрямку за допомогою вертольотів К-52 та штурмовиків Су-25, особливо у Бериславському районі, де були активні бойові дії.

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