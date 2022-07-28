Окупанти намагалися відновити аеродром у Мелітополі, але ЗСУ їм завадили, – мер міста

росіяни намагалися відновити аеродром у Мелітополі. Однак спроби виявилися марними.

Відремонтувати хотіли як злітно-посадкову смугу, так і військову базу. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Проте усі спроби загарбників виявилися невдалими. Одразу після того, як росіяни розпочали роботи з відновлення, ЗСУ завдали потужного удару.

росіяни прикриваються цивільним населенням

Сьогодні окупанти використовують Мелітополь як один з ключових логістичних хабів, аби підтягувати ресурсів для ведення бойових дій. За словами Федорова, декілька військових баз розташовані безпосередньо в центрі міста. До прикладу, з 5 гімназії, яка розташована поблизу житлових будинків, росіяни зробили військову базу. Там розташовані казарми, військова техніка та різне озброєння. Зрозуміло, що удар по об'єкту може супроводжуватися жертвами серед мирних жителів міста.

Федоров додав, що два тижні тому окупанти захопили одне з підприємств міста, де відбувається виробництво кисню – промислового та медичного. Знищення цієї військової бази також загрожує цивільному населенню.

Сьогодні жителі Мелітополя, які залишилися у місті, перебувають у небезпеці. Окупанти використовують їх як "живий щит". Ситуація з кожним днем стає все жахливішою,

– наголосив очільник міста.

Федоров повідомив, що наразі у Мелітополі залишається 50 – 60 тисяч людей. Але динаміка йде на зменшення, люди намагаються виїхати. Сьогодні у місті повна стагнація та депресія, адже немає жодного окупованого населеного пункту, який процвітає при владі російських окупантів.

ЗСУ у Мелітополі: коротко

3 липня ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у Мелітополі. Внаслідок влучних потраплянь Мелітопольський аеродром знищений, а також – ліквідовано понад 200 окупантів.

Вважається, що високоточний удар українські воїни завдали з американських РСЗВ HIMARS.

Крім того, було зруйновано залізничний міст, яким росіяни доставлялися боєприпаси у бік Бердянська, Донецька та Луганської області.

24 липня завдавати удару, в результаті якого пошкоджено залізничне полотно, що було стратегічно важливим для окупантів. Це значно ускладнило окупантам логістику.

За офіційними даними, наразі у тимчасово окупованому Мелітополі та довколишніх селах розташовано орієнтовно 4 – 5 ворожих військових баз та складів з боєприпасами. Здебільшого вони зосереджені у східній частині міста – у напрямку Донецька та Маріуполя

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