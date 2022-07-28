Окупанти намагалися відновити аеродром у Мелітополі, але ЗСУ їм завадили, – мер міста

28 липня 2022 , 11:38
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росіяни намагалися відновити аеродром у Мелітополі. Однак спроби виявилися марними.

Відремонтувати хотіли як злітно-посадкову смугу, так і військову базу. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Проте усі спроби загарбників виявилися невдалими. Одразу після того, як росіяни розпочали роботи з відновлення, ЗСУ завдали потужного удару.

росіяни прикриваються цивільним населенням

Сьогодні окупанти використовують Мелітополь як один з ключових логістичних хабів, аби підтягувати ресурсів для ведення бойових дій. За словами Федорова, декілька військових баз розташовані безпосередньо в центрі міста. До прикладу, з 5 гімназії, яка розташована поблизу житлових будинків, росіяни зробили військову базу. Там розташовані казарми, військова техніка та різне озброєння. Зрозуміло, що удар по об'єкту може супроводжуватися жертвами серед мирних жителів міста.

Федоров додав, що два тижні тому окупанти захопили одне з підприємств міста, де відбувається виробництво кисню – промислового та медичного. Знищення цієї військової бази також загрожує цивільному населенню.

Сьогодні жителі Мелітополя, які залишилися у місті, перебувають у небезпеці. Окупанти використовують їх як "живий щит". Ситуація з кожним днем стає все жахливішою,
– наголосив очільник міста.

Федоров повідомив, що наразі у Мелітополі залишається 50 – 60 тисяч людей. Але динаміка йде на зменшення, люди намагаються виїхати. Сьогодні у місті повна стагнація та депресія, адже немає жодного окупованого населеного пункту, який процвітає при владі російських окупантів.

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Автор: Катерина Сердюк