Супутник зафіксував МіГ-31 в Криму: скільки літаків могла перекинути Росія

Росія могла вже перекинути до окупованого Криму винищувачі МіГ-31. Російські літаки МіГ-31 в Криму зафіксував супутник.

Супутникові знімки винищувачів МіГ-31 в окупованому Криму опублікував OSINT-фахівець MT Anderson. За його словами, на фото від 15 жовтня на аеродромі "Бельбек" в окупованому Севастополі вже розташовані 4 літаки МіГ-31 росіян.

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Росія могла перекинути в Крим чотири літаки МіГ-31

Також на знімках видно російські Су-30 і Су-27, а деякі літаки покриті камуфляжною сіткою та шинами. OSINT-фахівець не уточнює, про яку модифікацію МіГ-31 мовиться. Слід зазначити, що носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" є МіГ-31К.



На аеродромі "Бельбек" супутник зафіксував 4 літаки МіГ-31 / Фото MT Anderson

Що відомо про МіГ-31 в Криму