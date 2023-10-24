Дуже потужний удар, – військовий експерт оцінив результати використання ATACMS
Ракети ATACMS, передані Україні від США, успішно відпрацювали по аеродромах у Бердянську та Луганську. Імовірно, українські військові завдали збитків окупантам на сотні мільйони доларів.
Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт Павло Нарожний. Він також пояснив, які модифікації ATACMS вкрай необхідні на полі бою.
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Яку кількість вертольотів та особового складу могли знищити ЗСУ
За підрахунками OSINT-аналітиків, у результаті атаки було знищено 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і 2 вертольоти Мі-8. Крім того, імовірно, від 21 до 26 вертушок були пошкоджені, з яких понад 20 ударні "Алігатори".
Ка-52 коштує від 15 до 20 мільйонів доларів, тобто імовірна сума пошкодження – близько 400 тисяч доларів. Однак найголовніше – персонал, який перебував на аеродромі.
Ка-52 "Алігатор"Слід розвінчати міф про те, що Ка-52 російська розробка. Насправді – це двомісна версія вертольота Ка-50 "Чорна акула", який розроблявся ще у 1970 роках, а свій перший політ здійснив у 1982 році.
Відомо, що операція була точно розрахована за часом, аби ліквідувати якомога більше вертольотів та особового складу: техніків, льотчиків, бортінженерів.
Також припускають, що вдалося знищити від 20 до 30 пілотів, а це масштабна катастрофа. Адже в Росії щороку випускають понад 50 льотчиків.
Це був дуже потужний удар і по персоналу, і по техніці,
– наголосив Павло Нарожний.
Нарожний оцінив результати використання ATACMS: дивитися відео
Які модифікації ATACMS потрібні Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що ракети ATACMS передаватимуть на постійній основі. Крім того, імовірно, будуть передані ракети з фугасною боєголовкою з дальністю до 300 кілометрів.
Самі такі ракети для нас критично важливі для того, щоб знищувати вузли інфраструктури: мости, склади боєприпасів у глибокому тилу противника,
– пояснив військовий експерт.
Чому ATACMS потрібні Україні
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що велика кількість ATACMS в Україні суттєво вплине на спроможності російських окупантів. Відтак ворожі вертушки витрачатимуть більше часу для підльоту. Як результат, ще більше пального та боєприпасів.
- Військовий експерт Юрій Федоров припустив, якщо окупанти через успішні дії ATACMS відведуть на 100 кілометрів авіацію, великі склади з озброєнням та військовою технікою, табори та місця дислокації особового складу – це серйозно знизить боєздатність російської армії.
- Також варто зауважити, що Україна має певні зобов'язання стосовно використання ATACMS. Відтак їх можна використовувати лише у межах суверенної території України.