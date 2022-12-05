На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз: є загиблі та поранені

У Росії знову великі проблеми. 5 грудня на аеродромі під Рязанню спалахнув бензовоз.

Внаслідок цього – багато поранених та загиблих. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

До речі Російські ЗМІ пишуть про "бавовну" на аеродромі "Енгельс": звідти запускають ракети по Україні

Що відомо про вибух під Рязанню

Екстрені служби Росії повідомили, що на аеродромі під Рязанню стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.

Дивіться відео підриву бензовоза на аеродромі під Рязанню

Росіяни вже почали бідкатись через масові вибухи у державі-агресорці. Вони кажуть, що не розуміють, чому в їхній країні не можуть організувати охорону воєнних об'єктів. Дійсно, чому ж це?

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