Мають що приховувати: чому росіяни нехарактерно відреагували на втрати літаків у Пскові

З опівночі 29 серпня і протягом минулої ночі відбувалась масована атака безпілотників по території Росії. Зокрема дрони влучили по аеродрому у Пскові, що призвело до знищення літаків Іл-76.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен ​розповів 24 Каналу, що російські ЗМІ у висвітлені цієї події діяли не за шаблонним сценарієм. Це може бути пов'язано з їхнім намаганням приховати інформацію щодо справжніх збитків.

Важливо Пошкоджені літаки, закриті аеропорти та зграї БпЛА: що відбувалось у Росії вночі 30 серпня

Російські офіційні ЗМІ вночі 30 серпня оприлюднили інформацію про знищення 4 військово-транспортних літаки Іл-76. Проте дані щодо точної кількості втрачених Росією літаків наразі з'ясовуються.

Для російських пропагандистів це взагалі не характерно, адже раніше вони ніколи одразу не розповідали про втрати під час атак безпілотників. Зазвичай вони або приховували інформацію, або повідомляли, що жодних пошкоджень нібито немає. Але якщо вони говорять про 4 знищених літаки, то найімовірніше втрат в російській авіатехніці набагато більше,

– підкреслив Тизенгаузен.

Він припустив, що може також бути знищений російський бомбардувальник Ту-22, який росіяни використовують для запуску ракет.

Політтехнолог прокоментував реакцію росіян на удари по аеродрому у Пскові: дивіться відео

Не вірять, що Україна може

Водночас російський пропагандист Владімір Соловйов волає, що потрібно "бомбардувати країни Балтії", адже, на його думку, саме звідти були запущені безпілотники по Пскову.

Він відмовляється повірити в те, що Україна вже має на озброєнні такі БпЛА, які можуть летіти на велику відстань – вглиб території Росії,

– зазначив політтехнолог.

Наразі невідомо, які саме дрони атакували аеродром у Пскові, але вироблені вони дуже якісно. А також їх виготовлено в достатній кількості.

"В Росії є сотні об'єктів, які не прикриті ППО, і їх можна ліквідувати за допомогою безпілотників. Зокрема заводи, які працюють на російський ВПК, нафтобази, логістичні вузли тощо", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Що відомо про вибухи на аеродромі в Пскові

Пізно вночі 29 серпня на аеродромі "Крєсти" у Пскові пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку нібито 20 дронами. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Пізніше ГУР повідомило про знищення 4 військово-транспортних літаків Іл-76. Крім того, вважається, що є ще пошкодженні літаки. Наразі інформації щодо їхньої точної кількості немає.

Відомо, що на аеродромі "Крєсти" базується 334-й військово-транспортний полк. У нього на оснащенні маються саме літаки Іл-76. Цими бортами нібито перевозились з Ірану до Росії безпілотники "Шахед".