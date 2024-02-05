Російський пропагандист Кісельов спробував пригрозити ударом по аеропорту в Польщі

Російський пропагандистський телеведучий Дмітрій Кісельов звинуватив Сполучені Штати у знищенні літака Іл-76 над Бєлгородською областю. Так, він спробував пригрозити ударом по аеропорту в польському місті Жешув.

Про це пропагандист сказав в етері передачі "Вісті тижня". Відео його висловлювань з'явилось в соцмережах, інформує 24 Канал.

Дивіться також Пекарня ціла: які нові подробиці відомі про удар по Лисичанську

Погрози від рупора Кремля

Кісельов розповів, що експертиза начебто "точно встановила", що літак Іл-76 збила американська система Patriot з території України. Щоб "підтвердити" свої слова, пропагандист показав заяву очільника Кремля Владіміра Путіна про це.

За словами Кісельова, заряджають, наводять та здійснюють пуски із систем Patriot в Україні нібито американці.

До такого висновку пропагандист дійшов через те, що Patriot – це сучасна, дорога система протиповітряної оборони, кожен пуск ракети з якого коштує від 3 до 8 мільйонів доларів.

"Українцям тут не довіряють", – сказав Кисельов.

Він заявив, що американським військовим у Києві та тим, хто "дистанційно веде українцями війну проти Росії", надано зброю та "широкі повноваження", а відповідальність за наслідки її застосування з них знято.

Підсумував свою промову Кисельов погрозою завдати воєнного удару по території Польщі.

"У США чомусь вважають, що швидко проходячи з одного вікна Овертона в інше і провокуючи Росію все більше, їм це й надалі сходитиме з рук. Але де тоді зупинитись? Який механізм гальмування? Якщо залишилися лише військово-технічні методи, тоді як варіант польський аеродром Жешув, який є основною перевалочною базою для західної зброї для України, стає дедалі очевиднішою ціллю", – сказав Кисельов.

Погрози Кісельова: дивіться відео

Падіння російського Іл-76: останні новини