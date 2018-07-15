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Аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів авіакомпанії SkyUp

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Аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів авіакомпанії SkyUp
Аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів авіакомпанії SkyUp / Фото із соцмереж

Аеропорт "Львів" повідомив, що два літаки, які прямують з/до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх, затримуються. Причина цього – пізнє прибуття попереднього рейсу. В аеропорту зазначили, що пасажирів частково повідомили про зміну розкладу.

Про це повідомила прес-служба аеропорту "Львів".

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Так, рейс KUP5314 Шарм-ель-Шейх—Львів замість 18:00 прибуде до України о 21:00.

А рейс KUP5313 Львів— Шарм-ель-Шейх замість 19:30 вилетить о 22:30.

Рейси виконує авіакомпанія SKYUP.

 

Теги: Новини України Новини Львова авіація
Джерело: 24 Канал
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