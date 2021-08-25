В аеропорту Кабула 10 тисяч людей очікують евакуації: відео з летовища
Джерело:"Протесты в мире"
Із захопленого талібами Афганістану досі хочуть евакуюватися тисячі афганців. Так, в аеропорту Калуба на порятунок чекають 10 тисяч людей.
У США казали, що евакуація відбуватиметься до самого кінця. Останніми з Афганістану вивезуть військових.
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У мережі опублікували відео, на якому видно сотні людей, які стоять біля огорожі аеропорту. Вони в камеру показують свої документи в надії вибратися з Афганістану. Стоять люди у воді, де плаває безліч сміття.
Дивіться відео з аеропорту Кабула:
Таліби не впускають людей до аеропорту
Бойовики встановили КПП біля в'їздів до летовища. Вони пропускають лише:
- громадян країн НАТО,
- афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн.
Такі дії таліби мотивували тим, що біля аеропорту зібралося дуже багато людей.
Що відомо про евакуацію афганців
- Станом на 23 серпня США вивезли з Кабула 30 тисяч людей. Серед них 8 тисяч американців, а решта – афганці з уразливих груп. Штати приймають біженців на 2 військових базах.
- 65 пасажирів українського рейсу з Афганістану попросили нашу країну про статут біженця.
- Серед евакуйованих у Німеччину були 3 злочинців. Їх вже раніше депортували з країни через зґвалтування і торгівлю наркотиками.
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