До подальших розпоряджень: Афганістан призупинив всі рейси з аеропорту Кабула

23 серпня 2021 , 16:17
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Джерело:

Управління цивільної авіації Афганістану

Після захоплення "Талібаном" влади в Афганістані тисячі людей намагаються вилетіти з країни. Єдиний спосіб це зробити – з аеропорту в Кабулі.

Однак через величезні натовпи біженців на летовищі панує справжній хаос. У зв'язки з цим Управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів до подальших вказівок.

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Усі рейси в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая припинені до подальшого розпорядження. Пасажири, які бажають полетіти у різні регіони країни, а також за кордон, будуть заздалегідь повідомлені про відновлення польотів,
– йдеться у заяві.

У відомстві пояснили, що такі заходи ухвалили для запобігання скупченню людей і заворушень в аеропорту.

  • Зазначається, що влада країни працює над якнайшвидшим відновлення рейсів.
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  • Наша держава погодилася посприяти у вивезенні біженців з Кабула.

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Автор: Олег Васьків