Афганська біженка народила на борту літака: пілоти знизили висоту для її порятунку
Переселенка з Афганістану народила дитину на борту літака США. Через складні пологи пілоти почали знижувати висоту, щоб у салоні літака піднявся тиск.
Перейми у жінки із захопленого Афганістану почались під час польоту. Американський літак курсував з аеропорту Кабула до Німеччини.
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За повідомленням військово-повітряних сил США, у вагітної жінки раптово почались пологи. У якийсь момент відбулось ускладнення та була загроза життю дитини. Пілоту довелося знизити висоту, щоб у літаку піднявся тиск. Маневр допоміг жінці.
"Пологовий будинок" на борту
Як тільки літак приземлився на німецькій авіабазі, військові медики ввійшли в салон і прийняли у біженки пологи одразу ж на борту літака. Після цього жінку разом із новонародженою дівчинкою відвезли до найближчого медзакладу. Зараз мати і дитина почуваються добре.
Жінку госпіталізували після пологів у літаку / Фото Air Mobility Command
Евакуація з Афганістану: найголовніше
- Після захоплення Афганістану покинути країну можна лише військовими літаками з аеропорту Кабула.
- Через це в аеропорту хаос – люди гинуть у тисняві, сподіваючись потрапити у літаки. Ба більше, усе доходило до того, що прив'язували себе до літаків та розбивались із висоти.
- Україна 16 серпня на вітчизняному літаку з Кабулу вивезла 80 людей – 8 українців та 72 іноземців.
- 22 серпня українським літаком прилетіли ще 83 людини: з них 31 українець. Евакуації потребують ще понад 100 українців.
- США повідомили, що евакуювали з Афганістану 17 тисяч людей, з яких майже 3 тисячі були американцями.
- 23 серпня вилетів літак уже з понад 100 українцями на борту.