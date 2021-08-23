Афганська біженка народила на борту літака: пілоти знизили висоту для її порятунку

Переселенка з Афганістану народила дитину на борту літака США. Через складні пологи пілоти почали знижувати висоту, щоб у салоні літака піднявся тиск.

Перейми у жінки із захопленого Афганістану почались під час польоту. Американський літак курсував з аеропорту Кабула до Німеччини.

До теми Втратив зв'язок з дружиною та доньками: історія афганця, який втік в Україну через "Талібан"

За повідомленням військово-повітряних сил США, у вагітної жінки раптово почались пологи. У якийсь момент відбулось ускладнення та була загроза життю дитини. Пілоту довелося знизити висоту, щоб у літаку піднявся тиск. Маневр допоміг жінці.

"Пологовий будинок" на борту

Як тільки літак приземлився на німецькій авіабазі, військові медики ввійшли в салон і прийняли у біженки пологи одразу ж на борту літака. Після цього жінку разом із новонародженою дівчинкою відвезли до найближчого медзакладу. Зараз мати і дитина почуваються добре.



Жінку госпіталізували після пологів у літаку / Фото Air Mobility Command

Евакуація з Афганістану: найголовніше