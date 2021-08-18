Афганські військові воювали з талібами лише заради зарплати, – Трамп

45-ий президент США Дональд Трамп впевнений, що тільки гроші мотивували афганських солдат боротися з талібами. За його словами, військові в Афганістані отримували найбільшу в світі платню.

Дональд Трамп переконаний, що саме США грошима змушували афганців воювати проти терористів. Це було неправильним.

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США підкуповували афганців

Дональд Трамп звинуватив урядові війська Афганістану в тому, що вони не воювали за свою землю, а тільки за гроші, які платили американці.

Виведення військ США з Афганістану, на думку Трампа, не стільки вплинуло на військову силу країни, як на бажання військовослужбовців продовжувати боротьбу.

У них була найбільша зарплата серед інших армій. І вони робили це тільки заради неї. Як тільки ми перестали платити й пішли, вони склали зброю,

– заявив експрезидент США.

Також Трамп зазначив, що США щороку витрачали 42 мільярди доларів на Афганістан і порівняв, що військовий бюджет Росії загалом становить 50 мільярдів, що лише на 8 мільярдів більше від суми, яку Білий дім витрачав на боротьбу з "Талібаном".

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