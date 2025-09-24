Вона була як продавчинею морозива, так і працівницею заводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Остання поява блондинки під час візиту Путіна на російський збройовий завод спричинила нові домисли про її особу та роль у службі безпеки диктатора. Таємнича охоронниця очільника Кремля на прізвисько "Агент Корнетто" відома тим, що грає різні ролі під час виступів диктатора. Нещодавно вона знову викликала інтерес і бурхливі обговорення в Росії та за кордоном.

Жінка була одягнена як працівниця заводу, коли Путін відвідав секретний збройовий завод у Росії. Зауважимо, що лише кілька років до цього її бачили в ролі продавчині морозива, яка продавала морозиво Путіну. Саме тоді вона й отримала своє прізвисько.

Окрім цього, "Агент Корнетто" також з'явилася під час поїздки до Пермі, на сході Росії, де зустрічала Путіна разом із десятком інших військових. Жінка, яку часто називають улюбленою охоронницею диктатора, була в центрі уваги на фотосесії, стоячи відразу за Путіним.

"Агент Корнетто" у різних ролях поруч з диктатором Володимиром Путіним / Фото з мережі

"Агент Корнетто" уперше з'явилася у вересні 2016 року, коли її бачили на озері в Новгородській області разом із російськими рибалками та Путіним. Наступного року її сфотографували поруч із диктатором в образі вірянки на різдвяній службі в новгородському монастирі.

У 2017 і 2019 роках вона подавала Путіну морозиво на Міжнародному авіаційно-космічному салоні. Джерела на авіашоу стверджують, що після того, як віддала частування, вона зникла із заходу. Це породило припущення, що жінка є полковником ФСО і пильно стежить за безпекою президента.

Згодом вона з'явилася разом із військовими Росії в новорічному зверненні Путіна 2023 року. На заході було заявлено, що її звуть капітан Анна Сидоренко, яка нібито є військовим медиком. Однак після цього росіянку не бачили понад два роки.

Її остання поява викликала глузування у багатьох, хто помітив низку дивних моментів у візиті Путіна на завод. У соцмережі диктатора висміяли за фотосесію, помітивши, що робітники насправді були таємними агентами. А також припустили, що всі співробітники, включно з "Агентом Корнетто", є кремлівськими співробітниками, надісланими з Федеральної служби охорони, яка супроводжує Путіна по всій Росії.

Ходять чутки, що Путін використовує своїх власних співробітників служби безпеки, які видають себе за звичайних людей, щоб йому не доводилося зустрічатися з широкою публікою або відповідати на справжні запитання.

