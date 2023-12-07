"Не хочуть воювати проти України": "Атеш" завербував російських військових в Курську
Джерело:"Атеш"
Російські військові відмовляються брати участь у війні проти України й починають активно приєднуватися до партизанського руху "Атеш". Зокрема, росіяни однієї з військових частин Курська вже завербовані й допомагають з розвідкою важливих об'єктів.
До слова, нещодавно на бік руху "Атеш" також перейшли й росіяни в тимчасово окупованій Євпаторії. Там військові надали інформацію про військовий аеродром, який облаштували на півострові.
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Росіяни допомагають з розвідкою військових об'єктів
Як повідомили у русі "Атеш", агенти зустрілися з військовослужбовцями військової частини №11 262, що у місті Курськ. Відомо, що у ній чимало росіян, які опинилися там насильно, й вони максимально саботують виїзд в Україну й не хочуть воювати у злочинній війні, яку розв'язала Росія.
Тому військових завербували до "Атеш". Тепер росіяни будуть допомагати з розвідкою військових об'єктів.
Допомагають нам із розвідкою військових об'єктів на території військової частини, а ми їм – порадами та підтримкою. Обіцяють після розвідки вже почати діяти цікавіше,
– повідомили в "Атеш".
У русі також опублікували координати військової частини. Крім того, в "Атеш" додали, що рух все сильніше популяризується серед російських військових. Частина солдатів уже не приховує того, що втомилася від війни та брехливої пропаганди Кремля.
"Збільшення штату нашого руху є закономірним явищем", – додали у партизанському русі.
Агенти "Атеш" завербували військових у Курську / Фото "Атеш"
"Атеш" пильнує за окупантами: останні новини
- Партизани провели розвідку у місті Тольятті Самарської області. Зокрема, "Атеш" провів розвідку на військовій базі окупантів. Агентам стало відомо, що на цій базі росіяни зберігають боєприпаси.
- Працює "Атеш" і в Москві. Так, агенти показали військову частину, яка підпорядковується Федеральній службі охорони Росії. Цікаво, що ця частина не бере участь у бойових діях, а обслуговує палаци Владіміра Путіна.
- Агенти "Атеш" також змогли пробратися на ракетний завод у Москві. Завод планували запустити у жовтні 2024 року й виготовляти на ньому ракети для систем ППО. Втім, вже зараз на ньому виготовляють безпілотники.