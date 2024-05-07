ФСБ готувала вбивство Зеленського: СБУ затримала двох полковників УДО

СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Володимира Зеленського, Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Зокрема, серед ворожих агентів були два полковники Управління держохорони – їм повідомлено підозру у державній зраді. Вони мали знайти людину, яка виконає вбивство Зеленського, а також надати їй необхідну зброю.

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СБУ запобігли вбивству

Контррозвідка та слідчі СБУ викрили агентів ФСБ, які планували ліквідацію президента України та інших високопосадовців. До складу мережі, яку курували з Москви, зокрема, входили двоє полковників УДО. Вони зливали всю інформацію в Росію.

Служба безпеки затримала агентів ФСБ в Україні / СБУ

Ворог активно планував ліквідацію Володимира Зеленського. Так, агенти ФСБ мали знайти виконавців серед наближених до президента військових, які могли б взяти Зеленського у заручники, а вже після – вбити.

Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона,

– розповіли в СБУ.

Всю необхідну зброю виконавцю мав надати полковник УДО. Він особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ вдалося зафіксувати поїздки за озброєнням, а також перехопити розмови потенційного виконався з "куратором з ФСБ".

Полковник УДО мав надати зброю для вбивства Зеленського / СБУ

Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Останнього, наприклад, збиралися вбити перед Великоднем.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що про операцію знало обмежено коло осіб, а він контролював її особисто. ФСБ планувала зробити Путіну подарунок до інавгурації. Проте плани ворога провалилися.

"Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", – зазначив Малюк.

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