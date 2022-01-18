Агресія Росії біля кордонів: Кулеба закликав не піддаватися паніці та зберігати "холодний розум"

Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас "серце має бути гарячим".

Міністр закордонних справ зазначив, що наразі ситуації залишається під контролем. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

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Український дипломат наголосив, що візит його канадського колеги відбувся під час активізації великої дипломатії, метою якої є стримування Росії від реалізації агресивних планів.

Наша сьогоднішня розмова підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Я прошу не піддаватися паніці. Пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим,

– сказав Дмитро Кулеба.

Окрім цього, глава МЗС висловив подяку за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.

Загроза вторгнення Росії: що відомо

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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