Поблизу Івано-Франківська місцевий фермер аж до пізньої осені вирощує нетипові для цього регіону ягоди. Свій експеримент розпочав ще 6 років тому і відтоді маленьке господарство переросло у великий бізнес. Чи дозріли вже франківські кавуни та як полуниця може дозрівати у вересні – читайте далі.

Полуниця у жовтні

Фермер Богдан Лутчин на власному прикладі довів, що ласувати власноруч вирощеними ягодами, зокрема й полуницею, можна навіть у жовтні. Він вирощує спеціальні сорти полуниці, які можуть плодити не лише у червні, а й до пізньої осені.

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"Це сорти "нейтрального дня", які ростуть не від погоди, а від того, скільки триває сам день", – пояснив Лутчин.



Полуниця, яку виростили на фермі Лутчина / Скриншот з відео

Полуничний бізнес Богдан Лутчин розпочинав 6 років тому на відкритих грядках. Згодом зрозумів, що варто переходити на теплиці, аби урожай не залежав від погоди. Багато експериментував, тож тепер навіть у дощовий сезон ягоди не пошкоджуються.

Внизу у нас капельний полив зроблено спеціально. Його підведено, щоб знизу в корінь ішла волога. Зверху не попадає дощ, адже саме всі хвороби у нас приходять з дощами. Збоку провітрюється, тому що це не теплиця, а тунелі іспанського типу,

– сказав Лутчин.

Працівники ферми запевнили, що працювати у таких тунелях значно комфортніше, адже там немає болота. "Високо стоїть ягода, не треба нахилятися дуже, і ягода вся чистенька, не в болоті, не брудниться. Відповідно, вона набагато смачніша, бо коли немає дощу, вона не вбирає в себе вологості", – розповіла працівниця Оксана Опирхал.



Богдан Лутчин / Скриншот з відео

Кавуни кращі, ніж у Херсоні

Ще одні ягоди, які дозрівають неподалік від полуниць на фермі Лутчина – кавуни. Він розповів, що для кавунів дуже важлива сонячна погода. Саме від цього залежить і вага кавуна, і його смак.



Богдан Лутчин на грядці, де ростуть кавуни / Скриншот з відео

Лутчин розповів, що і не сподівався на такий успіх у вирощуванні кавунів. Цьогоріч фермер навіть хотів розширювати площу, але холодний початок літа вніс свої корективи. Чоловік запевнив, що клімат Прикарпаття цілком підходить для вирощування кавунів.

Смак у нього інший трішки, ніж у херсонського. Навіть кращий, тому що в нас є мікро- та макроелементи, яких там немає,

– зауважив фермер.

Богдан Лутчин наголосив, що планує влаштувати на своїй фермі свято для дорослих і дітей. Запрошує шанувальників ягід на власні очі побачити, як ростуть полуниці та кавуни і скуштувати смаколики просто із грядки.



Як вибрати смачний кавун / Інфографіка 24 каналу