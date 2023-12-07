В Академії Генштабу Росії – новий набір вступників: більшість з них воювали в Україні
Джерело:Міноборони Британії
З початком зими Росія розпочала новий набір до Академії Генерального штабу Росії. Стало відомо, що більш ніж половина офіцерів воювали в Україні.
Такі росіяни у майбутньому мають перспективу підвищення, тобто займуть керівні посади в російській армії. Вони використовуватимуть досвід, здобутий в Україні.
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Окупанти в Академії
На початку грудня Росія розпочала набір російських офіцерів до Академії Генерального штабу. Міноборони Росії стверджує, що понад 60% військовослужбовців мають бойовий досвід – ймовірно, мова йде про досвід під час війни в Україні.
Студенти академії зазвичай мають звання від майора до генерал-майора (еквівалент генерала з однією зіркою в системі НАТО) і мають потенціал для вищого командного складу,
– пояснює розвідка Британії.
Там зазначили, що попри те, що велика частка російських окупантів, таких як пілоти, задіяні в операціях у Сирії, що бойовий досвід зараз більш поширений серед кадрового складу російських офіцерів середнього рівня – через війну в Україні.
Найближчим часом, ймовірно, ці офіцери будуть застосувати свій досвід війни в Україні для спрямування напряму російської армії.
Війна в Україні: останні новини
- За останню добу українські захисники ліквідували 1 120 солдатів російської армії. Таким чином загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять вже 336 230 одиниць особового складу
- Агентам руху "Атеш" вдалося завербувати російських військових однієї з частин Курська – вони допомагають з розвідкою важливих об'єктів. Там перебуває чимало росіян, які опинилися там насильно, й вони максимально саботують виїзд в Україну й не хочуть воювати у злочинній війні, яку розв'язала Росія.
- У зв'язку з втратами озброєння, росіяни почали поставляти на фронт застарілі артсистеми. Також у них зафіксоване домінування причіпної артилерії, що пов'язане з тим, що українські сили вибивають їхні САУ.