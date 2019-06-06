Активісти запалили шини під маєтком Порошенка: що вимагають

Активісти 6 червня прийшли з пікетом під маєток п'ятого президента України Петра Порошенка в Козині під Києвом. Мтингувальники вимагають негайного арешту самого Порошенка і Гладковських, які причетні до скандалу навколо розкрадання в "Укроборонпромі".

Загалом під будинок п'ятого президента прийшло більше сотні активістів з прапорами України та ОУН, вони палять шини і фаєри та вигукують "Ганьба!" та "Порошенка за ґрати!". Запаленими фаєрами мітингувальники закидали територію маєтку Порошенка, тож на місце миттєво прибули пожежники.

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"Всі вже забули про участь Порошенка в крадіжці державного майна в особливо великих розмірах. За час свого президентства він збільшив свій статок у 18 разів, про це всі забули? Після виборів минуло зовсім небагато часу, а вже всі ніби забули, хто такий Порошенко", – сказав у коментарі виданню Strana.ua координатор організації "Громадський контроль чесна країна" Владислав Литвинчук.

Головна вимога мітингувальників – щоб Генпрокуратура і МВС розслідували справу щодо Порошенка.

"На нього вже написали не одну заяву, але держслужбовці нічого не роблять у цьому напрямку", – заявив Литвинчук.

Мітингувальники кажуть, що їхня акція буде безстроковою, допоки Порошенка не притягнуть до відповідальності. Таку ж акцію планують провести найближчим часом біля будинку самого Олега Гладковського, родина якого замішана в скандалі з розкраданням в українській оборонці.

Дивіться відео з мітингу біля будинку Порошенка:

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з'ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом зі спільниками контрабандою постачали оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Причому через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.