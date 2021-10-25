Актор "Кварталу 95" розповів, як помічник президента Шефір допомагає писати жарти

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір попри нову посаду продовжує розв'язувати питання щодо "Студії Квартал-95". Час від часу він приїжджає в офіс та допомагає з жартами, які йдуть в ефір.

Про це розповів один із головних акторів "Кварталу 95" і художній керівник "Жіночого кварталу" Олександр Пікалов. За його словами, виконавці не погоджують жартів із Офісом Президента.

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"Ніхто нічого не погоджує. У них купа своїх справ. Коли навіть є якісь важливі питання, ми не можемо", – пояснив Пікалов.

Шефір керує здалеку

Актор зазначив, що Сергій Шефір був редактором Студії, який розв’язував різноманітні завдання. Зокрема, він брав на себе рішення, чи піде той чи інших жарт у програму, чи його варто змінити й у якому напрямку.

Той продукт, який виходить, він не завжди такий, яким його приносять. Розігнати матеріал в один чи інший бік – це і є праця гарного редактора,

– повідомив Пікалов.

Зараз Шефір дуже рідко займається подібною роботою. Здебільшого лише тоді, коли автори перегинають палку в жартах – не лише щодо Зеленського або опозиції, а щодо всіх.

"Да хватит уже д**чить в кармане на Киву. Все". Він каже: "У вас чогось забагато" або "Пошлятини багато – нах*р, цього багато – нах*р, це – хто вам сказав", – пояснив принцип роботи помічника президента Пікалов.

Шефір також продовжує займатися організаційними питаннями. Дає добро на купівлю тих чи інших речей, відповідає за фінанси. На офіс він приїжджає, зазвичай, раз на місяць, щоб розібратися з усім, що накопичилося.

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