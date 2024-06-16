"Люди витримали, не витримав бетон": у Києві відбулася акція на підтримку полонених азовців

У неділю, 16 червня, у Києві відбулася традиційна акція на підтримку полонених бійців "Азову". Цього разу рідні й близькі військовополонених, а також небайдужі українці зібралися поблизу станції метро "Звіринецька".

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Традиційно, до акції чимало небайдужих українців.

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"Ти вільний, а вони – ні"

Щонеділі рідні та близькі, а також небайдужі українці виходять на мирні акції Free Azovstal Defenders, щоб нагадати про військовополонених бійців "Азову". Учасники мирної демонстрації з плакатами в руках нагадують країні й світові, що азовці – вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні, де їм доводиться переживати пекельні знущання.

Цієї неділі, 16 червня, небайдужі українці вийшли на демонстрацію на бульвар Миколи Міхновського поблизу станції метро "Звіринецька". До акції долучилися військовослужбовці, які пережили полон, а також водії.

Акція на підтримку "Азову" в Києві / Фото Валентини Поліщук

США дозволили передавати зброю "Азову"

Від 2014 року в американському законодавстві існувала постанова, яка забороняла передавати азовцям західну зброю. У квітні 2024 року командир "Азову" Денис Прокопенко закликав США скасувати заборону на передачу американської зброї бійцям. Він додав, що ця заборона створена під впливом російської пропаганди, яку азовці вже давно спростували.

11 червня західні ЗМІ повідомили, що США буцімто дозволили передавати американську зброю бійцям "Азову". Згодом це підтвердили й в посольстві США.

Українські воїни подякували партнерам за рішення й наголосили, що брехня росіян зазнала нищівного удару. "Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", – наголосили військові.

Азовці також подякували МВС України, Нацгвардії, посольству США в Україні, а також усім тим, хто публічно або кулуарно працював над скасуванням заборони на передачу зброї "Азову".

Бійці "Азову" давали відсіч окупантам протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточенні. Оборонці Маріуполя почали евакуацію з "Азовсталі" 16 – 17 травня 2022 року. Відтоді майже 900 азовців й досі перебувають у ворожому полоні.