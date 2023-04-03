Він загнав усіх людей у підвал і сам прийняв на себе снаряд, – кохана про загибель "Да Вінчі"

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло віддав своє життя, захищаючи своїх друзів. Для командира цінність життя його особового складу була вище всього.

Парамедикиня Аліна Михайлова, наречена Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, розповіла, що командир загинув, прийнявши на себе снаряд, який прилетів.

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"Це була гідна загибель гідного воїна"

Вона зазначила, що він відправив усіх у підвал і заходив останнім. "І саме в цей час прилетів снаряд чи міна", – сказала Аліна Михайлова.

За її словами, унаслідок прильоту снаряд влучив у трахею "Да Вінчі". Парамедикиня підкреслила, що в тих обставинах Дмитра Коцюбайла було неможливо врятувати.

Це була гідна загибель гідного воїна. Людина, яка пройшла свій шлях. Він завжди казав: "я не боюсь загинути за Україну". Він не боявся навіть загинути за своїх побратимів. Він це зробив,

– сказала Михайлова.

Вона додала, що "Да Вінчі" не вбачав у собі месійності та великого потенціалу.

"Його біда була в тому, що він не розумів наскільки він був і є цінний не тільки для свого підрозділу та для цілої України й подальшого майбутнього", – заявила парамедикиня.

Михайлова зазначила, що намагалася забрати "Да Вінчі" з війни, "але війна його забрала в мене". За її словами, Коцюбайло мав ще дуже багато зробити, зокрема для розвитку війська та відбудови України.

На думку парамедикині, такими командирами, як "Да Вінчі", – не стають. "Це феномен людини без військової освіти, яка почала з Майдану та добровольчого підрозділу та розрослася у батальйон ЗСУ, в якій мріють потрапити дуже багато військових", – резюмувала Михайлова.

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