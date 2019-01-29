Allseeds розпочала 2019 рік рекордним навантаженням олії

Інфраструктура олійно-видобувного комплексу Групи Allseeds у порту "Южний" ще раз нагадала про її логістичні переваги.

Впродовж тижня, у січні 2019 року, компанією було завантажено два судна, "ARIONAS" і "Maersk Trenton", по 35 тисяч тонн соняшникової олії кожне. Середня швидкість завантаження становила понад 750 тонн за годину.





Такі темпи навантаження олії стали можливими завдяки вдалим проектним рішенням та інвестиціям Групи у розвиток своєї власної і портової інфраструктури, а також плідній співпраці з надійним портовим оператором – Компанією ТІС.

Усе це є доброю основою створення у порту "Южний" чорноморсько-серeдземноморського хабу рослинних олій, необхідного для підвищення конкурентоспроможності олійного бізнесу України на світових ринках. Переваги роботи з перевалювальним терміналом рослинних олій Allseeds розуміють і цінують глобальні гравці і його постійні партнери – компанії Кernel, Cargill, Avril і ін.



