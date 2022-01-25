Американські комплекси Javelin вже скоро прибудуть в Україну
Джерело:24 канал
США в межах нової оборонної допомоги Україні вирішили надати протитанкові ракетні комплекси Javelin. Вже днями партія страшного сну російських окупантів має прибути в Україну.
Про надання Україні протитанкових ракетних комплексів на своєму брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі. Та за його словами, це не єдина допомога, яку отримає наша держава.
Важливо Все під контролем, – Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО
Javelin для ЗСУ
Відповідаючи на питання журналістів, Джон Кірбі зауважив, що протитанкові ракетні комплекси прибудуть в Україну вже найближчими днями. Він запевняє, що це не остання допомога США.
Також будуть системи протиповітряної оборони. Буде ще багато чого цікавого,
– запевнив речник Пентагону.
Javelin
Це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Це зброя третього покоління з ракетами, що містять голівку самонаведення. Тож після вистрілу оператору не потрібно коригувати її політ.
Допомога для України
- Ще однією країною, яка надасть Україні свої ракетні комплекси Javelin, є Естонія. Вона передає нашій державі ті комплекси, які сама отримала від США в межах партнерства по НАТО.
- Інші балтійські країни – Литва й Латвія – вирішили передати Збройним силам України для захисту переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- Крім того, посол України Вадим Пристайко заявив, що Україна може запросити у Великої Британії протимінні кораблі для захисту від Росії. У разі ескалації існує варіант також і з введенням британських військ в Україну.
Загроза Росії
Росія, яка власноруч і почала цю "гру м'язами", очевидно, не пасе задніх. Так, вона продовжує стягувати військових та озброєння до українських кордонів.
Як нещодавно стало відомо, біля українського кордону вже є 36 російських "Іскандерів". У зоні їхнього враження українська столиця Київ.
Може зацікавити – Росія хоче змінити владу в Україні: дивіться відео