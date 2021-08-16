Американський контингент в Афганістані збільшать: США відправляють військових
16 серпня 2021 , 19:51Читать новость на русском
Джерело:Foxnews
Сполучені Штати Америки відправлять до Афганістану ще 1 тисячу своїх військових. Вони прибудуть у Кабул.
Мовиться про бійців 82 повітряно-десантної дивізії. Про це повідомив представник вашингтонської адміністрації.
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Напередодні, 15 серпня, президент США Джо Байден доручив направити в Афганістан 1 тисячу військових. За його словами, це мало б допомогти безпечно скорочувати американську присутність в країні.
Червоний Хрест залишається в Афганістані
До слова, у Червоному Хресті заявили, що не зменшуватиме свою присутність.
Ми прагнемо підтримувати людей Афганістану. Ми тут працюємо 30 років. Зараз не зупинимось,
– наголосили в організації.
Навіщо США виводили війська з Афганістану
- У травні президент США Джо Байден заявив про виведення американських військ з Афганістану. Планували зробити це до символічної дати – 11 вересня 2021 року.
- Байден стверджував, що Вашингтон виконав свої завдання на території Афганістану.
- Після цього виводити свій контингент почали і НАТО.
- У Держдепі США й раніше боялись, що після виведення військ до влади в Афганістані можуть прийти представники "Талібану".
Що зараз відбувається в Афганістані
- Таліби наприкінці липня почали захоплювати міста Афганістану. Вже 15 серпня вони зайшли у столицю країни Кабул.
- Уряд заявляв, що передасть владу мирно. Президент країни Ашраф Гані покинув державу.
- Бойовики заявили, що контролюють всю територію країни. Іноземцям наказали покинути Афганістан.
- Оскільки літають тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, в аеропорту Кабула був хаос. Місцеві ризикували життям та гинули, намагаючись втиснутись в літаки.
- Усі країни евакуюють своїх громадян, Україна – теж. Наразі в Афганістані залишаються 50 українців.