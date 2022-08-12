Жахливий вплив на людей: Amnesty International розкритикувала агресію росії на Запорізькій АЕС

росія використовує Запорізьку АЕС в Енергодарі як військову базу. Окупанти тримають у паніці місцевих.

Нову заяву правової організації Amnesty International зробили 12 серпня на фоні постійних обстрілів ЗАЕС. Зазначили, що росія використовує атомну електростанцію як військову базу.

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"Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодара, міста, розташованого поруч з атомною станцією, красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення", – зазначили в організації.

Що можуть спричинити росіяни

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що коли таки аварія на ЗАЕС трапиться, то доведеться терміново евакуювати людей, що мешкають у радіусі 50 кілометрів. Це приблизно 275 тисяч мешканців Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

За словами Старуха, реактори на ЗАЕС надійні. Вони можуть витримати удари. Найнебезпечнішими залишаються резервуари з відпрацьованим ядерним паливом.

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Скандал з Amnesty International

Правозахисна організація опублікувала 4 серпня скандальний звіт. Вона звинуватила Збройні Сили України у тому, що вони несуть небезпеку для цивільного населення, коли обороняються у населених пунктах.

Організація попросила вибачення за звіт, проте наголосила – від своїх висновків не відмовляється.

У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що Amnesty International склали звіт на основі розповідей українців, які перебували під тиском окупантів. Мовиться про людей у фільтраційних таборах або колоніях. Крім цього, силові структури росіян цензурували свідчення.

Журналісти The Times заявили, що такі заяви Amnesty International є рупором кремлівської пропаганди, оскільки правозахисники стигматизують жертв. Крім цього, це є легалізацією ударів окупантів по українських містах та селах.

Після звіту в офісах Amnesty International у різних країнах почали звільнятися працівники. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що це єдине морально правильне рішення. Він назвав такі вчинки мужніми.